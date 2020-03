Putin forever

Dorin Popescu este presedinte al Asociatiei Casa Marii Negre / Black Sea House - Constanta, singurul think-tank geopolitic din Dobrogea si singurul din Romania destinat geopoliticii spatiului extins al Marii Negre. Este analist politic, expert in geopolitica, fost diplomat, publicist, cadru universitar si doctor in Filologie.

Ieri, Duma de Stat a votat, la propunerea deputatului Valentina Tereskova, un amendament la actuala Constitutie care permite presedintelui in functie pe durata mandatului caruia a fost modificata Constitutia tarii anularea mandatului/mandatelor in cauza si, respectiv, neluarea in calcul a acestui mandat / acestor mandate la evaluarea limitarii constitutionale a exercitarii functiei de presedinte la maximum doua mandate.Prin iminenta adoptare a modificarilor constitutionale (care includ deja amendamentul mentionat), Vladimir Vladimirovici Putin devine "pur" pentru noile alegeri prezidentiale, in pofida celor patru mandate anterioare, care se elimina din calculul limitarilor constitutionale si devine apt pentru a candida la inca doua mandate de presedinte al Federatiei Ruse (2024 si 2030).Amendamentul respectiv a fost adoptat de Duma de Stat ieri si a fost inclus deja in proiectul legislativ privind modificarea Constitutiei care va fi votat in ultima lectura astazi. Practic, astazi, Duma de Stat va adopta in lectura finala pachetul de modificari la Constitutia actuala, iar acest pachet legislativ va fi votat ulterior, sub forma de lege, de catre Consiliul Federatiei (camera superioara a Adunarii Federale ruse), va primi aviz favorabil de la Curtea Constitutionala a Federatiei Ruse si va fi votat de marea majoritate a populatiei Federatiei Ruse la referendumul pentru adoptarea modificarilor la textul constitutional, preconizat a avea loc la 22 aprilie 2020.Unpe care l-am anticipat, cu doua luni in urma , cand scriam ca "presedintele Putin nu poate aspira la nimic altceva decat la permanentizarea sa la putere in functia de presedinte"."Scenariul de adancime" pe care l-am propus atunci (conform caruia designul constitutional promovat de presedinte ar avea rolul prioritar de a-si securiza sederea sa la Kremlin) s-a confirmat integral - "Putin presedinte pe viata dupa modelele testate in 'democratiile totalitare' ale estului".Artificiul din Duma de ieri nu este o inovatie in sine - modelul a fost testat cu succes de Nazarbaev in Kazahstan, de Karimov in Uzbekistan, de Lukasenko in Belarus, de Rahmon in Tadjikistan, de Aliev in Azerbaidjan, de Akaev in Kirghizia si cu insucces partial de Boris Eltan, in zorii democratiei ruse.Este cert ca, in conditiile actualului monopol de putere care se va mentine cel putin pe termen mediu, presedintele Putin controleaza autoritar intreaga schema pe verticala a puterii. Absolut toate insitutiile statului i se subordoneaza fara rezerve, mima opozitiei politice nu atinge un nivel critic, iar societatea pare a nu fi pregatita pentru o democratie care lezeaza sacralitatea Kremlinului, care propune scenarii de divizare a puterii intre Tar si supusi.Micile utopii analitice care s-au vehiculat in Romania in momentul lansarii initiativei de reformare a Constitutiei (de exemplu cea potrivit careia Tarul s-ar pregati pentru un transfer de putere consolidand alte parghii de influenta si diminuand progresiv atributiile Presedintiei) s-au dovedit a fi pure naivitati.Kremlinul, sceptrul de Tar si puterea absoluta, singurele care produc putere in societatea ruseasca, in mentalul colectiv, in viata politica a Federatiei Ruse - acesta este proiectul paradigmatic unic al lui Putin.In actuala conjunctura, este cert ca, pe termen scurt, toate drumurile i se vor asterne precum covoarele rosii de matase, cu protocol de ordin zero: Duma de Stat, Consiliul Federatiei, Curtea Constitutionalia, votul majoritar al populatiei la referendum etc. Nu exista nici un obstacol care sa impiedice aprobarea pachetului de modificari ale Constitutiei in forma care sa ii permita lui Putin participarea la urmatoarele doua alegeri pentru functia de presedinte, preconizate a avea loc in 2024 si in 2030.Putin nu are probleme majore de imagine care sa slabeasca pe termen scurt si mediu sansele proiectului propriu. Are inca un rating urias - pe care si-l poate imbunatati oricand cu un conflict "ante portas", care sa ii redea rapid perceptia de "lider providential". Nu sunt perspective reale pentru prezumtive lovituri de palat ale unor contestatari. Nimeni in Rusia nu indrazneste sa isi imagineze un scenariu de inlaturare prin forta a lui Putin de la Kremlin. Apetitul pentru democratie al populatiei ruse ramane inca modest si nu va produce schimbari paradigmatice (la urne, prin vot sau stradal) ale modelului politic si social patentat in Rusia (inclusiv) in ultimele veacuri.Sunt insa si cateva posibile consecinte in plan extern cu efecte deosebit de nocive. In primul rand, permanentizarea la putere a lui Putin va fi promovata de acesta ca un semn de forta al modelului democratiei iliberale, in pofida celei liberale - care include schimbari periodice ale puterii. Modelul unui presedinte pe viata intr-o "democratie" iliberala poate deveni astfel extrem de atractiv pentru o serie de lideri populisti si iliberali nu numai de la estul Romaniei, dar si din Uniunea Europeana, unde marile gloante populiste inca nu au fost trase. Urmeaza noi valuri de lideri populisti si posibile miscari seismice in tari care cocheteaza cu democratia iliberala, iar modelul de performanta care se joaca acum in Rusia poate fi un catalizator al tuturor aspiratiilor de illiberalism existente in prezent in Europa (si peste Ocean).Ne imaginam lesne cum va arata viitoarea lume geopolitica, in care succesorii lui Trump, Merkel si Macron vor sta la masa cu eternul Vlarimir Vladimirovici. Permanentizarea la putere a acestuia va bloca orice sansa a lumii geopolitice de a evada din formatul ei actual (gri, imprevizibil, confuz, hibrid, indecis etc.), de a-si depasi actualele blocaje.Aparent, va slabi presiunea asupra Minskului. De cativa ani, liderul de la Minsk traieste cu angoasa ca presedintele Putin ar pregati un scenariu de unificare care sa ii asigure preluarea unei prezumtive functii de presedinte al viitoarei uniuni (Rusia-Belarus). Acest tip de presiune se va diminua in timp, odata ce Putin isi va fi asigurat instrumentele de permantizare a puterii in varful ierarhiei proprii, la Kremlin.Totodata, intuitia ca Putin isi poate reface oricand eventuale (s) caderi dramatice de rating cu ajutorul unor razboaie inventate in apropierea granitelor Federatiei Ruse va genera in continuare nevroze firesti la Kiev, Chisinau sau Tbilisi. Lumea rusa in lagarul post-socialist va cunoaste frici si tulburari pentru inca 16 ani - iata poate cel mai toxic efect al artificiului constitutional care il va tine pe Putin la Kremlin inca multa vreme de acum inainte.Este evident ca, pe termen lung, paradigma actuala poate suferi mutatii inclusiv in ceea ce priveste rolul lui Putin in societatea rusa si in sistemul de drept international. Insa, deocamdata, coronavirusul geopolitic (al rotatiei periodice/implicite/inerente de putere) nu atinge Kremlinul, care se mentine ca o fortareata inexpugnabila intr-o lume aflata sub permanent asediu - al propriei constiinte nihiliste.