Putin incearca sa uneasca Rusia cu Belarusul prin petrol, pentru a deveni presedintele unui super-stat

Ziare.

com

Rusia si Belarus discuta de aproximativ doua decenii despre o eventuala integrare mai aprofundata in cadrul unei uniuni statale, dar nu au reusit sa se puna de acord asupra punctelor cheie, inclusiv cu privire la moneda unica.Aleksandr Lukasenko s-a intalnit cu omologul sau rus, Vladimir Putin, saptamana trecuta, la Soci, dar cei doi lideri nu au reusit sa convina asupra unui nou acord cu privire la livrarile de petrol rusesti catre Belarus in 2020.De la inceputul anului,din cauza disputelor legate de pret, dupa ce Rusia a redus subventiile la petrol, potrivit Belta.Conform speculatiilor din presa rusa si din cea internationala, intrucat mandatul de presedinte al lui Vladimir Putin se va incheia in 2024, iar Constitutia in vigoare ii interzice sa mai candideze,(Uniunea Statala Rusia-Belarus).Doar ca presedintele Lukasenko nu doreste sa cedeze "nici suveranitatea" tarii sale si nici functia sa actuala.