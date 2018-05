Putin l-a inlocuit pe seful agentiei spatiale ruse cu Dimitri Rogozin

Ziare.

Dmitri Rogozin, care a fost pana saptamana trecuta vicepremier pentru Aparare si Industria Spatiala, este cunoscut pentru declaratiile sale virulente la adresa occidentalilor si este vizat de sanctiuni impuse de Statele Unite - partener major al Rusiei in sectorul spatial - Canada si Uniunea Europeana, sub forma interdictiei de a calatori in aceste zone.El l-a inlocuit in functia de director al Roscosmos pe Igor Komarov, care a ocupat acest post incepand din ianuarie 2015."Voi face tot ce este posibil si tot ce este necesar pentru a justifica increderea voastra", a declarat Dmitri Rogozin, potrivit imaginilor difuzate joi de postul public de televiziune Rossia-24.Rusia a cunoscut in ultimii ani o serie de esecuri rasunatoare, care au patat reputatia sectorului sau spatial.Astfel, in decembrie 2017, Rusia a pierdut pentru o scurta perioada contactul cu primul satelit angolez de telecomunicatii lansat de pe cosmodromul din Baikonur din Kazahstan, inainte de a relua legatura cu dispozitivele aflate la bordul acestuia. Totusi, viabilitatea pe termen lung a acestei misiuni spatiale ramane incerta.In noiembrie 2017, contactul cu satelitul meteorologic Meteor si cu alti cativa sateliti mai mici a fost in intregime pierdut dupa o lansare operata de pe cosmodromul Vostocinii, care, pe termen lung, urmeaza sa il inlocuiasca pe cel din Baikonur si a carui constructie a costat intre 300 de miliarde si 400 de miliarde de ruble (4 miliarde - 5,3 miliarde de euro).Rusia ramane insa o forta in domeniul spatial, detinand singurele vehicule capabile sa transporte echipaje de astronauti la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) . Modulul principal al statiei orbitale provine tot din Rusia.Saisprezece tari participa la proiectul ISS, un laborator spatial plasat pe orbita in 1998, a carui constructie, finantata in cea mai mare parte de Statele Unite si Rusia, a costat in total 100 de miliarde de dolari.Spatiul reprezinta unul dintre rarele domenii de cooperare bilaterala care nu au fost afectate de tensiunile politice existente intre Washington si Moscova.