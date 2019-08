Putin sustine ca SUA pot lansa rachete de croaziera din Romania: Trebuie doar sa schimbe un software

Ziare.

Pentagonul a declarat luni ca a testat o racheta de croaziera cu configuratie conventionala care si-a atins tinta dupa mai mult de 500 km (310 mile) de zbor, primul test de acest tip de la incetarea tratatului istoric de dezarmare nucleara in aceasta luna.Testul a urmat retragerii oficiale la 2 august a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) din perioada Razboiului Rece, dupa ce au acuzat Rusia de incalcarea pactului, acuzatie respinsa de Moscova.Putin, care s-a exprimat de la Helsinki unde efectueaza o vizita, a declarat ca Washingtonul si-ar putea utiliza sistemele existente in Romania si Polonia pentru a lansa aceasta racheta, ceea ce inseamna ca ar putea sa o desfasoare usor si rapid daca ar dori."Lansarile acestei rachete pot fi efectuate de pe sistemele de (lansare) amplasate deja in Romania si Polonia. Nu trebuie sa schimbe decat software-ul. Si nu cred ca partenerii nostri americani vor informa nici macar Uniunea Europeana in aceasta privinta. Aceasta implica noi amenintari pentru noi la care trebuie sa reactionam', a spus Putin.Testul efectuat de Pentagon ar fi fost interzis de INF, care interzice rachetele terestre cu o raza cuprinsa intre 310 si 3.400 de mile (500-5.500 km), reducand capacitatea ambelor tari de a lansa un atac nuclear rapid.SUA au declarat ca nu au planuri iminente de a desfasura noua racheta terestra la bazele de lansare din Europa.Rusia trebuie sa raspunda intr-un mod adecvat si simetric la aceste amenintari, a precizat Putin, citat de TASS, asigurand ca securitatea Rusiei in contextul dezvoltarii noii rachete de catre SUA va fi asigurata in mod fiabil.Rusia va dezvolta rachete cu raza medie si scurta de actiune, dar nu le va desfasura pana cand Statele Unite nu o vor face, a afirmat presedintele rus Vladimir Putin intr-o conferinta de presa cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto.