Raport din Congresul SUA: Rusia ar fi incercat sa influenteze alegerile din Romania

"Uniunea Europeana si NATO, precum si organizatii nonguvernamentale au luat masuri pentru contracararea campaniilor ruse in scopul dezinformarii in Romania, Polonia si tarile baltice, iar Bucurestiul a exprimat preocupare privind dependenta energetica de Rusia", arata raportul Congresului SUA.Documentul detaliaza tehnicile folosite de Vladimir Putin pentru a-si consolida puterea influentand politica internationala."In urma cu peste 20 de ani, Vladimir Putin a obtinut si a consolidat puterea prin exploatarea practicilor de santaj, temerilor de terorism si razboi.Incepand de atunci, liderul rus a combinat aventurismul militar si agresiunile in strainatate cu propaganda si actele de reprimare politica la nivel intern, pentru a convinge publicul intern ca va restabili maretia si pozitia respectabila a Rusiei pe scena mondiala.Vladimir Putin a oferit putere serviciilor de securitate si le-a folosit pentru a-si consolida controlul la nivel politic, social si economic", se arata in raportul intitulat "Atacul asimetric al lui Vladimir Putin asupra democratiei in Rusia si Europa: Implicatiile pentru siguranta nationala a SUA".Sistemele democratice precum Statele Unite si natiunile din Europa sunt considerate provocari de catre Vladimir Putin, din cauza sanctiunilor adoptate contra Rusiei."Prin urmare, Vladimir Putin a fixat ca prioritate a regimului sau atacarea democratiilor din Europa si SUA si subminarea aliantei transatlantice de care depind de peste 70 de ani pacea si prosperitatea Europei.Liderul rus a utilizat serviciile de securitate, presa, companii publice si private, grupuri de crima organizata, organizatii sociale si religioase pentru dezinformare, influentarea alegerilor, alimentarea coruptiei si amenintarea securitatii energetice", se arata in document.