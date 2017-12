Reactia Moscovei dupa ce americanii au decis sa trimita armament in Ucraina

Ziare.

com

Departamentul de Stat al SUA a anuntat, vineri, ca Washingtonul va furniza arme Ucrainei, care au "capabilitati defensiv extinse", pentru a ajuta Administratia de la Kiev in combaterea separatistilor pro-rusi din estul tarii, relateaza Reuters."Asistenta americana este in intregime defensiva si, asa cum am spus intotdeauna, Ucraina este o tara suverana si are dreptul de a se apara", a aratat un comunicat al Departamentului de Stat.Inainte de anuntul oficial, postul de televiziune ABC News relatase ca Washingtonul intentioneaza sa ofere Ucrainei rachete antitanc. Potrivit unor oficiali din cadrul Departamentului de Stat, citati de ABC News, costul intregului pachet defensiv ar urma sa se ridice la 47 de milioane de dolari.Presedintele rus Vladimir Putin a declarat anterior ca o astfel de decizie a Statelor Unite va alimenta conflictul din estul Ucrainei si va oferi posibilitatea separatistilor de a isi extinde campania din zona.In urma conflictului dintre fortele ucrainene si separatistii prorusi, care a izbucnit in 2014, si-au pierdut viata peste 10.000 de oameni. Moscova neaga acuzatiile occidentale privind implicarea sa in conflict in favoarea rebelilor din estul Ucrainei.