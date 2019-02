Reactia Moscovei dupa ce ministrul Les a vorbit de provocarile rusesti din Marea Neagra

Ziare.

com

"In spatele acestor declaratii nu se afla nimic concret, altfel totul s-ar fi demonstrat cu mult timp in urma", a spus senatorul rus, solicitat de publixatia Vzgliad sa comenteze afirmatiile ministrului roman al Apararii."Intreaga logica a comportamentului noilor aderenti la NATO, iar Romania face parte dintre acestia, consta in a mentine in actualitate la un grad maxim tema presupusei amenintari militare care ar proveni din partea Rusiei si, prin aceasta, de a-si spori propria importanta in ochii aliatilor din NATO", a declarat Kosaciov, afirmand ca "niciun fel de fapte" concrete nu stau in spatele declaratiilor facute de ministrul Gabriel Les, potrivit caruia Romania se confrunta cu "provocari" ale Rusiei in Marea Neagra.Citeste pe larg declaratiile ministrului Les despre "provocarile Rusiei" Senatorul rus sustine ca Romania, ca tara membra NATO si UE, "nu este confortabila ca partener tuturor membrilor acestor structuri de integrare din mai multe motive"."In aceasta situatie, Romaniei nu-i ramane decat sa demonstreze loialitate maxima actorului principal in aceste constructii - Statele Unite ale Americii. Asa se explica si instalarea elementelor sistemului antiracheta american pe teritoriul Romaniei si o linie consecventa de a nu contribui la solutionarea problemelor din Moldova vecina si multe alte elemente ale unui astfel de comportament distructiv", sustine Konstantin Kosaciov, in acest atac la adresa Bucurestiului pe doua teme sensibile pentru Moscova: baza antiracheta de la Deveselu si relatia cu Republica Moldova.In acest context, publicatia Vzgliad aminteste ca nave ale unor tari NATO, care nu sunt riverane, viziteaza cu regularitate Marea Neagra. In ianuarie, distrugatorul american USS Donald Cook s-a aflat in Marea Neagra, precum si nava americana de desant USS Fort McHenry.Potrivit observatorilor din regiune, situatia in zona Marii Negre s-a tensionat dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia in 2014 si demersurile Moscovei de a transforma Crimeea "intr-un portavion hipermilitarizat", ca in perioada sovietica.Pe teritoriul peninsulei Crimeea, in plus fata de o grupare militara numeroasa, au aparut noi tipuri de arme care nu au existat aici inainte de 2014."Este vorba in primul rand de distrugatoare, submarine echipate cu rachete de croaziera Kalibr, sisteme antinava, aviatie militara, in special avioane de vanatoare Su-27 si Su-30".In plus, un regiment de elicoptere a fost desfasurat la Djankoi, care nu a existat acolo inainte de anexarea Crimeii, a indicat recent purtatorul de cuvant al serviciilor de informatii militare ucrainene Vadim Skibitki, citat de Ukrinform.Cel putin sase tari se afla in raza de actiune a rachetelor instalate de Rusia in Crimeea , a avertizat Vadim Skibitki in aceeasi declaratie, citata de agentia de presa oficiala a Kievului."Rachetele de croaziera Kalibr (cu raza lunga de actiune) permit ca din Marea Neagra sa fie lovite tinte aproape pe teritoriul intregii Europe. In orice caz, in raza lor de actiune se afla integral Polonia, Germania, Slovacia, Cehia, Romania, Bulgaria. Intreaga Europa de Est este in mod real amenintata de utilizarea unor astfel de sisteme de rachete de pe teritoriul Crimeei si din Marea Neagra", a subliniat oficialul ucrainean, in conditiile in care Rusia a desfasurat in Crimeea patru batalioane de rachete mobile sol-aer S-400 Triumf, cu o raza de interceptare a tintelor aeriene de 400 de km la o inaltime de pana la 30 de km. Acestea sunt amplasate in Evpatoria, Feodosia, Sevastopol si Djankoi.