Record de temperatura, iarna fara zapada si... ghiocei la Moscova

O statie meteo din nordul Moscovei a inregistrat 5,4 grade Celsius, o temperatura nemaivazuta in intreaga istorie a inregistrarilor de aici, informeaza AFP."Este un nou record de temperatura pentru o zi de 18 decembrie", care a depasit valoarea de 5,3 grade C din 1886, a anuntat Centrul Fobos, care inregistreaza datele meteo.Capitala rusa, in mod normal acoperita cu zapada si gheata in luna decembrie, nu a cunoscut in acest sezon decat o singura perioada de inghet si fara zapada, iar serviciile meteo prognozeaza ca vremea ar putea chiar sa se incalzeasca si mai mult.O gradina botanica din oras a anuntat in aceasta saptamana ca ghioceii sai, flori care anunta de obicei sosirea primaverii, au inflorit."Gradinarii se tem ca ciresii japonezi sa nu inceapa in curand sa infloreasca", a anuntat Gradina Botanica a Universitatii din Moscova, intr-un mesaj publicat pe site-ul sau.In parcul Sokolniki, frecventat de obicei de numerosi practicanti ai schiului fond si renumit pentru patinoarele sale naturale in aer liber, chiar si pista de schi inzestrata cu tunuri de zapada artificiala a trebuit sa fie inchisa, din cauza caldurii neobisnuite pentru aceasta perioada.Un locuitor din orasul siberian Omsk a publicat un anunt de mica publicitate umoristic, in care afirma ca propune "zapada de vanzare" la pretul de 1.000 de ruble (14 euro) per metru cub de "zapada naturala"."Locuitorii din Moscova beneficiaza de o reducere de 7% incepand de la 15 metri cubi", a precizat autorul acelui anunt publicat pe site-ul Avito.ru.