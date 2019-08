Moscova: Zeci de sustinatori ai Opozitiei au fost arestati, organizatiile lui Navalnii sunt anchetate pentru spalare de bani

Organizatiile lui Alexei Navalnii, anchetate pentru spalare de bani

Mai multe sute de persoane s-au adunat in diferite locuri din centrul Moscovei pentru aceasta actiune de protest inainte ca politia, prezenta in numar mare, sa inceapa arestarile, potrivit jurnalistilor AFP.Potrivit OVD-Info, cel putin 89 de persoane au fost retinute la o ora de la inceputul manifestatiei, care nu a fost autorizata.Agentia Reuters a relatat ca, inaintea manifestatiei programate la Moscova in favoarea alegerilor libere, politia a arestat-o pe cunoscuta activista de opozitie Liubov Sobol, o avocata de 31 de ani, care facuse apel la populatie sa participe la demonstratie.Liubov Sobol, care este in greva foamei, a fost retinuta intr-un taxi in timp ce se indrepta spre protest si urcata intr-o duba a politiei.Manifestatia de sambata in favoarea alegerilor libere se desfasoara fara un lider deoarece condamnarile s-au inmultit dupa actiunea de protest de la sfarsitul saptamanii trecute din capitala rusa, care s-a soldat cu aproape 1.400 de arestari, un numar record de la revenirea la Kremlin a lui Vladimir Putin in 2012.Pentru manifestatie, autoritatile au instalat bariere pe principalele bulevarde din centru si au desfasurat importante efective de politie si de soldati ai Garzii Nationale. Reteaua de internet mobil era indisponibila in mai multe zone ale orasului.In plus, justitia rusa a anuntat sambata deschiderea unei anchete pentru ''spalare de bani'' impotriva organizatiei principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, relateaza AFP.Potrivit anchetatorilor, persoane avand legaturi cu Fondul de lupta impotriva coruptiei al lui Navalnii au primit ilegal sume de pana la aproape un miliard de ruble (13,8 milioane de euro) . Ele ar fi "spalat" apoi acesti bani cu ajutorul mai multor conturi bancare inainte de a-i transfera in conturile organizatiei."Anchetatorii vor determina sursele acestor fonduri, valoarea lor, precum si orice grup de persoane implicate in acest mecanism de finantare ilegal", a transmis Comitetul de Ancheta intr-un comunicat.Fondul de lupta impotriva coruptiei al lui Navalnii este la originea multor anchete privind stilul de viata fastuos si coruptia din sanul elitei ruse. Ignorata de media publice, organizatia este extrem de prezenta pe retelele de socializare, unde rapoartele sale sunt foarte mult distribuite, in special cel care il acuza pe premierul Dmitri Medvedev ca se afla la conducerea unui imperiu imobiliar.In ultima sa ancheta difuzata joi, Navalnii a acuzat-o pe adjuncta primarului Moscovei, Natalia Sergunina, ca a deturnat miliarde de ruble din bani publici prin gestionarea parcului imobiliar al primariei.Alexei Navalnii ispaseste de la 24 iulie o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru apeluri la manifestatii. Spitalizat in weekendul trecut pentru o "grava reactie alergica" inainte de a fi trimis in celula, el a sesizat justitia, acuzand o posibila "otravire".