Reporteri fara Frontiere: Inscenarea mortii jurnalistului rus, un fapt dezolant si regretabil

Daca reaparitia jurnalistului este o 'mare usurare', 'este dezolant si regretabil ca serviciile ucrainene s-au jucat cu adevarul, indiferent de motiv', a spus el.Timp de aproape 24 de ore, a nuntul mortii sale a provocat un val de emotie in Ucraina si in Rusia: jurnalistul rus Arkadi Babcenko, critic al Kremlinului, a reaparut miercuri in viata, Kievul explicand ca inscenarea mortii sale a fost parte a unei operatiuni speciale a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu scopul de a dejuca un asasinat comandat de Rusia Neverosimil, dar adevarat: fostul soldat rus devenit reporter de razboi , exilat la Kiev, unde spune ca primeste amenintari in mod constant, a aparut in fata camerelor de filmat si a explicat ca a participat personal la aceasta inscenare in cadrul unei 'operatiuni speciale' pregatita timp de doua luni.Aparitia sa a fost primita cu aplauze si exclamatii incredibile din partea confratilor de breasla.'As dori cu adevarat sa le multumesc serviciilor de securitate ucrainene pentru ca mi-au salvat viata', a spus el. 'As vrea sa prezint scuze sotiei pentru infernul pe care l-a trait in ultimele doua zile', a adaugat Babcenko.Fortele de securitate ucrainene au asigurat ca familia sa era la curent cu operatiunea, care viza dejucarea unei tentative de asasinat pentru care un barbat prezentat ca 'organizator' a fost arestat.'Datorita acestei operatiuni, am reusit sa dejucam o provocare cinica si sa documentam pregatirile acestei crime de catre serviciile speciale ruse', a declarat seful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Gritak, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Babcenko.'L-am retinut pe organizatorul acestei crime acum trei ore la Kiev', a adaugat Gritak, afirmand ca acest barbat a primit 40.000 de dolari din partea 'serviciilor speciale ruse' pentru pregatirea asasinarii jurnalistului.Marti seara, politia a anuntat ca reporterul de 41 de ani a fost ucis cu trei gloante in spate la intrarea in apartamentul sau la Kiev.Premierul ucrainean Volodimir Groisman a acuzat 'masina totalitara rusa', provocand o reactie de dezmintire a Moscovei.Directorul Serviciului Federal de Securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, a calificat acuzatiile ucrainene drept 'absurde' si o 'provocare'.Babcenko spunea ca a primit amenintari dupa ce denuntase rolul Rusiei in conflictul din estul Ucrainei.La 20 iulie 2016, colegul sau ruso-belarus Pavel Seremet a murit in explozia unei bombe plasate sub masina sa la Kiev, un caz nici astazi elucidat.La anuntul asasinarii lui Arkadi Babcenko, Uniunea Europeana a cerut o 'ancheta rapida si transparenta' pentru pedepsirea celor responsabili.Arkadi Babcenko a participat in Rusia la cele doua razboaie in Cecenia ca militar, dupa care a devenit un jurnalist extrem de critic fata de Kremlin. El a colaborat cu publicatia de opozitie Novaia Gazeta si postul de radio Eho Moskvi, doua media critice fata de Kremlin.Babcenko este autorul unor reportaje din estul Ucrainei, unde un conflict intre armata ucraineana si separatisti s-a soldat cu peste 10.000 de morti in patru ani, denuntand rolul Rusiei si sprijinind teza Kievului si a Occidentului potrivit careia Moscova acorda sprijin rebelilor separatisti, chiar daca ea neaga aceasta acuzatie.