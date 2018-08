Reverenta ministrului de Externe austriac in fata lui Putin, motiv de scandal in Austria

Ziare.

Intr-o inregistrare video postata pe Internet de canalul de televiziune RT (ex-Russia Today, responsabil de apararea punctului de vedere al Kremlinului in strainatate), devenita virala luni, se vede cum sefa diplomatiei austriece, a carei tara exercita in prezent presedintia prin rotatie a Consiliului UE, acorda, radioasa, acest semn de consideratie sefului statului rus dupa ce a dansat cu el."Cum poate un ministru de externe sa fie atat de putin de profesionist incat sa produca imagini care arata cum se apleaca in fata lui Putin?", se intreaba publicistul Robert Mizik."O fotografie care ilustreaza cum autocratul rus le face pe marionetele sale sa danseze", adauga un internaut.Anuntul surpriza al prezentei presedintelui rus Vladimir Putin la casatoria Karinei Kneissl, in sudul Austriei, a suscitat deja saptamana trecuta consternare din partea presei si a opozitiei austriece, care au evocat prejudiciile pe care le-ar putea cauza imaginii de neutralitate a acestei tari, in plina presedintie a Consiliului UE.Dar imaginile cu reverenta au accentuat si mai mult criticile, fortandu-l pe vice-cancelarul Heinz-Christian Strache, liderul FPOe, sa vina in ajutor ministrului sau."O diplomatie de dans si de nunta, impregnata de politete, cordialitate si bune maniere: Austria nu putea fi mai bine reprezentata", a apreciat el pe Facebook, reamintind cum Karina Kneissl (53 de ani) a frecventat prestigioasa scoala de dans vieneza Elmayer.Intrebat de presa austriaca, directorul scolii, Thomas Schafer-Elmayer, a confirmat ca "la fiecare bal, doamnele se inclina in fata partenerului lor, un semn de compliment profund". Chestionat cu privire la cazul de fata, el a recunoscut totusi ca nu si-o poate imagina pe Angela Merkel (cancelarul german) facand un astfel de gest in fata lui Vladimir Putin.Presedintele rus a petrecut aproape doua ore la nunta ministrului de externe austriac, sambata, la Gamlitz, un sat viticol din regiunea Graz, in sud-estul Austriei. El a fost condus apoi la aeroport de premierul conservator Sebastian Kurz, care a format in decembrie o coalitie cu FPOe, un partid care din 2016 este legat printr-un acord de parteneriat cu formatiunea Rusia Unita a lui Vladimir Putin.Liderul rus este acuzat in mod regulat ca incearca sa divizeze cele 28 de state membre ale UE, in special cultivand legaturi cu partidele populiste din numeroase tari europene.