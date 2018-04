Romania in ping-pongul rusesc. Armele si victimele razboiului psihologic. Cum te aperi? Interviu

Suntem in plin al 3-lea Razboi Mondial, dupa cum spun multi?

Ce inseamna razboiul informational?

Ne afecteaza si pe noi acest razboi?

Care sunt ele?

Dar daca au audienta mica, cum pot fi eficiente acele surse de propagare?

De exemplu?

Credeti ca e ignoranta sau intentie?

Ca sa ce?

Care sunt concret narativele prin care sunt urmarite aceste obiective?

Nationalismul si traditionalismul fac parte din acest arsenal?

Intra aici si referendumul pentru familia traditionala?

Cu sigurata nu. Intrebam daca este o manipulare cu materialul clientului care a prins.

"Dacopatia" are terminatiile la Kremlin?

Dar un discurs de tip "multinationalele ne maresc preturile si ne iau resursele" este unul de tip Kremlin?

In timp, tot apasand aceste mesaje, este posibil ca din memoria colectiva sa fie sterse traumele istorice legate de Rusia, mai ales de URSS? Poate avea succes spalarea pe creier?

Multi dintre cei care propaga narativele mentionate de dvs, rasfatatii Sputnik, sunt in acelasi timp adversarii declarati ai anticoruptiei. Si ma gandesc, de exemplu, la dl Plesoianu. Este si atacul la anticoruptie un narativ al Kremlinului?

Trauma istorica a securitatii nu are cea mai mare legatura cu Rusia?

Scandalul Facebook are legatura cu acest razboi?

Cum ne putem apara pentru a nu fi victime in acest razboi informational?

Adica?

Ziare.

com

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Corina Rebegea a detaliat felul in care Rusia duce razboiul informational in Romania si scopul pe care il urmareste: "Iscusinta rusilor este sa speculeze tensiuni care deja exista in societate, istoria, nationalismul, antisemitismul. Se lucreaza foarte bine cu materialul clientului. (...) Scopul e sa introduci neincrederea in Vest si sa slabesti atasamentul Romaniei pentru cel mai mare proiect de dupa Marea Unire. Corina Rebegea conduce Initiativa SUA-Romania a CEPA , institut din Washington dedicat studierii Europei Centrale si de Est, si face parte din programul STRATCOM al institutului, care studiaza si analizeaza modul de operare al propagandei si dezinformarii ruse in Europa Centrala si de Est.Da, de mai mult timp. Poate nu e chiar un razboi mondial, dar e o confruntare foarte agresiva anuntata de ani de zile de doctrina militara rusa. Razboiul acestei epoci este mai ales non-chinetic, inclusiv razboiul informational.Inseamna coruperea spatiului informational, de media, dar si retelele sociale precum Facebook . Toate aceste zone au devenit corupte si coruptibile de catre forte si actori statali, in primul rand Kremlinul, dar nu numai.Nu in aceeasi masura, dar si guvernul chinez are o activitate intensa pe social media, are si cel mai mare buget dedicat, dar intentia e mai mult de soft power, de prezentare a Chinei, naratiuni pozitive care trebuie infiltrate.Da, mai mult decat vrem sa acceptam si nici nu prea discutam despre asta pentru a intelege modalitatile de actiune si a incepe sa le vedem in practica.Eu vorbesc despre. Pe de-o parte, avemDar sunt si, unde vezi niste tineri haiosi, dinamici care iti explica intr-o engleza impecabila evenimentele de pe scena mondiala, conspiratiile si degradarea Vestului.Apoi avem tot felul deconform cifrelor de pe net, cu proprietari necunoscuti si surse de finantare necunoscute si ale caror servere sunt in toate colturile lumii. Si de multe ori aceste site-uri sunt inregistrate de web-developeri, acoperire perfecta., apar totfelul de enormitati, de la faptul ca Regina Angliei e reptiliana pana la faptul ca Putin e cel mai grozav lider si ne va apara de americanii neocolonialisti invadatori si asupritori.Si partea de social media, in special Facebook, unde activitatea e foarte interesanta pentru ca, unele declarate ca atare, unele nu, cum ar fi "International politics and events" unde se posteaza in mai multe limbi continut de tip Sputnik.Foarte activ este Centrul rus pentru stiinta si cultura, o Asociatie de cooperare Romania-Rusia al carei presedinte a fost invitat observator in alegerile din Rusia.Toate vin impreuna.Noi, la CEPA,O anumita naratiune e aruncata dintr-un colt intr-altul al internetului. Apare ceva pe un site, cineva pe Facebook reda povestea, Sputnik intra si spune "uite ce spun romanii sau blogerii!"Deci sunt lansatori, se propaga pe Facebook in mai multe locuri, ceea ce creste credibilitatea si penetrarea.Si, asa ca vom vedea in prime-time la televizior sau in ziare cu credibilitate naratiuni care favorizeaza Rusia.Am vazut niste editoriale interesante in Evenimentul Zilei si in Cotidianul. Nu atat pro-ruse, cat antioccidentale.Ambele. Stalin vorbea despre, sunt unii ingnoranti si daca vad o poveste senzationala despre o conspiratie care poate prinde la public o vor folosi. Apoi sunt cei care isi dau seama de implicatiile povestii, dar o vor folosi in scop politic, ignorand implicatiile mai largi ale gestului lor.Exista in anumite cercuri ideea mielului care suge la doua oi, si cu Occidentul, si cu Rusia, oriRusia incearca sa stea cat poate de aproape de art 5 al Cartei NATO, dar suficient de departe cat sa nu provoace o reactie militara. Acesta e razboiul psihologic.Romania- Ungaria, Franta - Germania, toate combinatiile posibile.In alte state se incearca siRusia e o eliberatoare a Europei de fascism, nazism, marele razboi patriotic. Ei chiar cred aceasta reinterpretare a istoriei.Interventia in Siria portretizeza Rusia ca agent al binelui care sta langa statele mici si neajutorate, impotriva teorismului. Interventia in Crimeea e prezentata pozitiv ca salvare a rusilor opresati de acolo care doreau sa revina la patria mama. Iar Putin este prezentat ca eliberator, descendent al tarilor si al sanctitatii poporului rus. Sfanta Rusie!Iarsa nu uram Rusia pentru ca nici ceilalti nu sunt mai breji., istoria, nationalismul, antisemitismul. Ei nu inventeaza, se lucreaza foarte bine cu materialul clientului. Uneori mi se pare ca ne cunosc mai bine decat ne cunoastem noi insine.Se folosesc de agenti de influenta locali care inteleg foarte bine limbajul potrivit pentru fiecare zona. Pot fi platiti sau activisti care vor sa aiba un rol, in special pe internet.1.Multi cred asta desi nu a existat nicio promisiune.2.In Romania e una dintre naratiunile cel mai bine aspectate.Foarte interesant de urmarit dezbaterea in jurul cumpararii rachetelor Patriot si elementele false despre contract, despre legislatia romana, despre ceea ce stiu sa faca aceste rachete pe care le folosesc si americanii. Felul in care circula aceste naratiuni le face foarte greu de cartografiat si anumite aspecte se prind de mentalul nostru.3.Naratiunea anti-UE.Sunt un teren predilect si o zona foarte ieftina de investitie pentru masinaria de propaganda rusa.Terenul e fertil,N-as suspecta insa trei milioane de oameni ca fac jocul Rusiei.Narativul a fost:4. Un alt narativ este:. Aici intra si Moldova Mare.Daca intrati pe grupurile getodace de pe Facebook veti vedea aceste teme. Unii dintre activistii care posteaza articole clar sponsorizate de Kremlin infiltreaza si asemenea grupuri. Posteaza acolo un articol care se potriveste cu ce spune grupul si de la 3000 de accesari ajunge la 13 de mii.Greu de gasit cine e in spatele acestor web-site-uri. N-au date de contact, nu au numar de telefon.Exista cel putin doua site-uri ortodoxe care nu erau despre ortodoxie, ci despre politica externa si va las sa ghiciti a cui politica externa o promoveaza.Face parte dintr-un trend regional, Polonia, Ungaria, Cehia , Slovacia. Genul acesta de argumente se aliniaza cu obiectivele Kremlinului:Dar nimeni nu vorbeste despre tipul de business pe care il promoveaza aceste companii, despre felul in care s-au dezvoltat industrii in jurul lor.Depinde de felul in care ne educam tinerii, ce se preda in scoala. Un rol important il are presa si aici. O forma de manipulare foarte raspandita e reinterpretarea istoriei:Da, si nu doar in Romania. Unul dintre meta-narative este al statelor esuate si al statului ascuns, paralel - unealta prin care Occidentul isi duce la indeplinire efortul de decimare a elitelor locale, politice si economice.Ar trebui sa nu ne jucam atat de usor cu traume istorice.Corect. Lucru despre care nu discutam foarte mult. DNA a aparut inclusiv in discursul lui Putin care a spus ca nu vrea sa ajunga ca alte state care au o instituie necontrolabila. Cand au fost protestele de anul trecut s-a vorbit despre "maidanizarea" Romaniei pusa la cale de CIA prin SRI, ca sa-si protejeze copilul de suflet - DNA, scopul final fiind distrugerea Romaniei.Mare. El a aratat ca sunt colectate foarte multe date despre utilizatori si ni se creeaza un profil cateodata mai bine definit decat l-am creat noi insine. Pe baza lui ni se servesc apoi anunturi care se potrivesc cu sensibilitatile noastre, comerciale sau politice.Exista companii foarte mari de marketing politic care lucreaza cu psihologi, cu specialisti in zona digitala si folosesc FB ca pe un instrument. Asta a fost revelatia: tehnicile sunt folosite de partide mari la limita legalitatii, mai laxa in SUA, in conditii de totala netransparenta.Statul ar trebui sa se uite la aceste companii, cum sunt finantate, cum acceseaza date si nu comunica despre aceste lucruri.Trebuie transparentizata si zona de finantare a partidelor politice pentru a vedea cum sunt platite aceste companii., sa nu dam share unui articol pe care nu l-am citit si cand acesam un site sa fim siguri ca e de incredere. Daca suna ciudat, incredibil, verifica informatia din mai multe surse.Poate ar trebui ca jurnalistii sa publice mai multe elemente de analiza pentru ca oamenii sa ajunga sa isi puna intrebari. A existat si o aplicatie datorita careia atunci cand accesai un site dubios iti aparea o banda rosie: verifica informatia!Exista si: sa vedem ce am selectat in setarile de securitate, putem sa oprim componenta de tracking, sa limitam anumite aplicatii in a ne folosi datele, sa limitam anunturile pe care le primim, informatiile pe care vrem sa le impartasim.Daca acum ceva vreme se vorbea despre post-adevar, cred ca acum suntem in post-incredere si mi se pare ingrijorator.Urmeaza o retragere inclusiv de la vot cu iluzia participarii pe internet. Si nici un el, iata, nu mai putem avea incredere.Asa a fost in Franta in perioada alegerilor.