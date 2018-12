Rusia a construit noi unitati militare in insulele Kurile din apropierea Japoniei

Ziare.

Insulele Kurile, cunoscute drept Teritoriile Nordice in Japonia, sunt un motiv de disputa pentru cele doua tari. Japonia doreste ca Rusia sa reduca activitatea militara din zona, relateaza Reuters.Administratia de la Moscova a decis si construirea de unitati pentru armament si vehicule armate.Anuntul Ministerului Apararii vine dupa ce Administratia de la Kremlin a transmis ca exista posibilitatea ca prim-ministrul Shinzo Abe sa faca o vizita oficiala in Rusia in data de 21 ianuarie.Citeste si Premierul Japoniei vrea tratat de pace cu Rusia: Ne bazam pe relatiile de incredere cu Putin