Rusia a depasit 200.000 de cazuri de COVID-19. Ar putea deveni cea mai afectata tara din Europa

Autoritatile ruse au raportat duminica 11.012 de noi cazuri de COVID-19, majorand totalul la 209.688 de cazuri in aceasta cea mai mare tara din lume, in timp ce rata de mortalitate oficiala ramane relativ scazuta, cu 1.915 de victime.Potrivit autoritatilor ruse, cresterea puternica a numarului de cazuri in ultima saptamana se explica prin majorarea numarului de teste efectuate - 5,4 milioane - si nu printr-o accelerare a propagarii. Aceasta ar explica de asemenea rata mica de decese.Obiectivul depistarii masive este de a urmari cazurile asimptomatice sau usoare de COVID-19 si care nu sunt neaparat inregistrate in alte tari, din cauza accesului insuficient la testari. Insa unii in Rusia se indoiesc de aceasta interpretare si de veridicitatea statisticilor privind mortalitatea.Michael Ryan, directorul executiv pentru urgente sanitare al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a estimat vineri ca "Rusia trece probabil printr-o epidemie intarziata".Moscova, principalul focar de epidemie din Rusia, a prelungit masurile de izolare pana la sfarsitul lui mai, autorizand totodata santierele si industriile sa-si reia activitatea.