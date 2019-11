Rusia a inaugurat o noua baza in zona Arcticii si a testat o racheta hipersonica ce poate transporta focoase nucleare

Ziare.

Potrivit unei surse militare ruse citate de agentia TASS, in cadrul testului efectuat la jumatatea lunii noiembrie, avionul MIG-31K a decolat de la baza aeriana Olenegorsk, din regiunea Murmansk, si a lansat racheta Kinjal catre o tinta terestra amplasata in poligonul Pemboi din regiunea Komi.Aceasta relatare vine la o zi dupa ce serviciile de informatii daneze au avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in zona Oceanului Arctic. "Un mare joc de putere se contureaza" intre Rusia, SUA si China, ceea ce creste nivelul tensiunii in regiunea Arcticii, noteaza serviciul militar de informatii danez in raportul sau anual despre riscurile de securitate.Presedintele rus Vladimir Putin a dezvaluit in primavara existenta rachetei hipersonice Kinjal (pumnal, in limba rusa) si a altor sisteme de rachete considerate de Moscova ca fiind imbatabile. In mesajul sau anual adresat Adunarii Federale, camerele reunite ale parlamentului rus (Duma de Stat si Consiliul Federatiei) la 1 martie 2018, liderul de la Kremlin a sustinut ca racheta Kinjal poate strapunge scutul american antiracheta.Conform presei ruse, racheta Kinjal are o raza de actiune de peste 2.000 de kilometri si o viteza de 10 ori mai mare decat sunetul si poate transporta atat focoase nucleare, cat si incarcatura conventionala. Potrivit serviciilor de informatii americane, armata rusa a efectuate mai multe teste cu acest tip de racheta.Pe de alta parte, tot sambata oficiali rusi au anuntat ca o noua divizie de rachete antiaeriene Tor-M2DT a fost amplasata in regiunea Murmansk, in cadrul planurilor de consolidare a apararii zonei arctice."Ceremonia oficiala a avut loc in districtul Pechengski (aproape de frontiera cu Finlanda si Norvegia), unde sunt amplasate unitatile", a declarat purtatorul de cuvant al Flotei Nordului, Vadim Serga, citat de agentia Interfax.Sistemele antiaeriene Tor-M2DT au fost prima data prezentate publicului la parada militara de pe 9 mai 2017 si au fost concepute special pentru a proteja infrastructurile industriale si instalatiile militare in conditiile climatice severe ale regiunii arctice.In ultimii ani Rusia si-a consolidat semnificativ unitatile militare in aceasta regiune, unde a construit si a dat in exploatare circa 20 de aeroporturi militare.