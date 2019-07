Rusia a lansat cu succes o racheta Soyuz incarcata cu 33 de sateliti

Ziare.

Racheta Soyuz-2.1a a fost lansata la ora locala 8:41 (05:41 GMT) de pe cosmodromul Vostochny din Extremul Orient rus, se arata intr-un comunicat emis de Roscosmos.Satelitul hidrometeorologic rusesc Meteor-M No.2-2 a fost plasat cu succes pe orbita, la o altitudine de circa 832 de kilometri, a anuntat Roscosmos intr-o transmisiune in direct. Acesta va oferi imagini cu nori, suprafata Pamantului si zone acoperite cu gheata si zapada in spectre vizibile, infrarosii si de microunde.Totodata, satelitul poate obtine informatii referitoare la temperatura suprafetei marilor si oceanelor si la starea stratului de ozon si de asemenea poate determina nivelul de umiditate, fapt ce poate imbunatati acuratetea prognozelor meteorologice.Majoritatea satelitilor de mici dimensiuni lansati vineri au fost fabricati in Germania, Franta, Statele Unite, Israel, Marea Britanie, Suedia, Finlanda, Thailanda, Ecuador, Cehia si Estonia, a precizat Roscosmos.Trei sateliti au fost realizati de studenti rusi in scopuri stiintifice, pentru a ajuta la intelegerea conditiilor din spatiu si la monitorizarea circulatiei aeronavelor civile.Aceasta a fost cea de-a cincea lansare a unei rachete de pe cosmodromul Vostochny, prima constructie de acest tip ridicata in scopuri civile. Cosmodromul Vostochny este menit, printre altele, sa asigure independenta misiunilor spatiale rusesti, care la ora actuala folosesc baza aeriana de la Baikonur, din Kazahstan.