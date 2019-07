Rusia a lansat cu succes patru sateliti militari, fara a preciza ce rol vor avea

Ziare.

"O unitate a fortelor aerospatiale a efectuat un tir reusit cu o racheta Soiuz 2.1V cu un bloc de patru sateliti destinati nevoilor Ministerului Apararii", a declarat un purtator de cuvant al armatei ruse, citat de agentia de stat Ria Novosti.Autoritatile ruse nu au precizat de ce tip sunt satelitii sau care va fi rolul lor, asa cum se intampla de obicei.In Rusia, sectorul spatial, care este din punct de vedere istoric un motiv de mandrie dar in prezent este afectat de coruptie si de neglijenta, a cunoscut o serie de regrese umilitoare in ultimii ani, care totusi nu au limitat marile ambitii nationale.Din 2011, Rusia este singura tara in masura sa trimita echipaje spre Statia Spatiala Internationala. Insa esecuri recente, scandalurile in cadrul agentiei spatiale Roskosmos si concurenta cu compania SpaceX pun in pericol viitorul acestei exclusivitate, noteaza AFP.Viitoarea misiune de transport a unui echipaj catre ISS este prevazuta sa aiba loc pe 20 iulie. Echipajul va fi format dintr-un american, un rus si un italian.