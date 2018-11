Rusia a redeschis traficul maritim in stramtoarea Kerci, dupa incidentul cu Ucraina

Ziare.

Alexei Volkov, directorul general al Porturilor Maritime din Crimeea, a declarat luni ca stramtoarea Kerci este deschisa trecerii navelor civile, permisiunea fiind acordata in jurul orei locale 04:00 (ora Romaniei - 03:00), transmite agentia Tass.Rusia a blocat stramtoarea, duminica, in cursul operatiunilor de oprire si confiscare a trei nave ucrainene - doua nave de patrulare si un remorcher - afirmand ca navele ucrainene ar fi intrat ilegal in apele teritoriale ruse.