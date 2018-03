Rusia a testat cu succes noua racheta hipersonica anuntata de Vladimir Putin

Ziare.

"Un avion de lupta MiG-31 apartinand Fortelor Aerospatiale Ruse a efectuat un antrenament privind lansarea unei rachete balistice hipersonice, care face parte din sistemul aerian de inalta precizie Kinzhal ("Pumnalul", in traducere), intr-o zona prestabilita.Lansarea a avut succes, iar racheta hipersonica a lovit tinta desemnata de la sol. Caracteristicile de performanta si indicatorii de timp ai sistemului aerian de inalta precizie Kinzhal au fost confirmate in timpul lansarii rachetei hipersonice", se arata intr-un comunicat al Ministerului Apararii de la Moscova , citat de Sputnik.Potrivit armatei ruse, operatiunea privind testarea noului armament strategic a presupus peste 250 de zboruri de pregatire de la inceputul acestui an."De la inceputul anului, au fost efectuate peste 250 de zboruri, echipajul a fost instruit in diferite conditii meteorologice, zi si noapte", a mai transmis Ministerul rus al Apararii, care a reiterat faptul ca sistemul este unic in intreaga lume si nu poate fi combatut.La 1 martie, in discursul despre Starea Natiunii din Duma de Stat, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia detine arme hipersonice care asigura o invulnerabilitate la sistemele de aparare antiracheta si o raza de actiune mai mare decat in cazul altor rachete balistice.