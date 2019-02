Rusia a testat cu succes o racheta intercontinentala

Ziare.

com

"Miercuri la 11:31, ora Moscovei (10:31, ora Romaniei), o racheta intercontinentala Iars, amplasata pe platforma mobila si dotata cu mai multe ogive, a fost lansata, in cadrul unui test, din poligonul Plesetk (situat la circa 1.000 de kilometri nord de Moscova).Ogivele au ajuns in zona stabilita, in poligonul Kura, situat in Peninsula Kamceatka, in Extremul Orient rus. Sarcinile au fost indeplinite cu succes", a transmis Ministerul rus al Apararii, citat de agentia de presa Tass."Testul a avut rolul de a confirma functionarea capabilitatilor avansate ale sistemului balistic", precizeaza Ministerul rus al Apararii.Racheta testata este de tip RS-24 Iars/Topol-MR (SS-29, conform terminologiei NATO) si are o raza de actiune de aproximativ 11.000 de kilometri.Testul cu racheta intercontinentala intervine in contextul tensiunilor dintre Rusia si Statele Unite din cauza disensiunilor referitoare la aplicarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF).Statele Unite au anuntat suspendarea obligatiilor prevazute in acest Tratat, iar Rusia a reactionat simetric