Rusia a trimis avioane antisubmarin la Polul Nord, chiar unde se antreneaza acum submarinele SUA

, in apropiere de Polul Nord, a anuntat miercuri dupa-amiaza ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia de presa Sputnik.Estecand Rusia efectueaza zboruri militare in aceasta zona, noteaza agentiile de stiri Sputnik si Reuters.Serghei Soigu a subliniat ca intentioneaza aplicarea planului aprobat de Kremlin in anul 2012 privind intensificarea activitatilor Flotei militare Nordice a Rusiei."Ministerul Apararii continua reinarmarea unitatilor militare din aceasta zona. Lucrarile de construire a bazelor militare sunt in curs. Ponderea de armament si echipamente militare moderne in aceasta flota a atins 46% la inceputul acestui an.. In anul 2017, Flota Nordica a primit 1.000 de arme si echipamente moderne, inclusiv cinci nave de lupta, sapte ambarcatiuni de sustinere, noua avioane si zece radare de aparare aeriana", a afirmat Serghei Soigu.Incursiunea aeriana rusa intervine in contextul amplificarii tensiunilor intre Rusia si NATO. Marea Britanie, Statele Unite, precum si numeroase tari din cadrul Uniunii Europene au expulzat diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din oraselul britanic Salisbury, atribuit Moscovei, care neaga orice implicare.Fortele Navale din SUA efectueaza in prezentin zona Cercului Polar de Nord, in apropiere de statul american Alaska.