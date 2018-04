"Rusia acuza Marea Britanie de implicare in asasinarea lui Rasputin"

Ziare.

Ea a facut aceasta declaratie, joi seara, intr-o conferinta de presa intr-o incercare de a contracara acuzatiile Londrei privind implicarea Moscovei in asasinate la comanda in strainatate, relateaza, vineri, numeroase media ruse intre care posturile de radio de opozitie Eho Moskvi, Radio Svoboda (Radio Free Europe/Radio Liberty), precum si canalul de televiziune REN TV.In speta, Marea Britanie a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulie, la 4 martie la Salisbury (nord-vestul Angliei) cu un agent neurotoxic de uz militar de fabricatie rusa, caz ce a tensionat si mai mult relatiile dintre Moscova si Occident.Vezi si Washington Post: Cum de au supravietuit fostul spion rus Sergei Skripal si fiica sa dupa ce au fost otraviti? Referitor la implicarea britanicilor in moartea lui Rasputin, Zaharova a declarat ca astfel de concluzii se pot trage dupa citirea cartii fostului detectiv al Scotland Yard-ului, Richard Cullen, care s-ar baza pe documente de arhiva.Mai mult, Zaharova a spus ca Londra este implicata de asemenea in moartea imparatului rus Pavel I (1801) si a politicianului din Congo, Patrice Lumumba (1961) - prim-ministrul legal ales al Republicii Congo, dupa declararea independentei fata de Belgia (iunie 1960).In conferinta sa de presa, reprezentanta diplomatiei ruse a tinut sa accentueze ca toate aceste asasinate au fost infaptuite la comanda statului.In fine, Maria Zaharova a spus ca Marea Britanie este tara care "detine recordul mondial la genocid", indicand faptul ca - potrivit estimarilor sale - britanicii au masacrat aborigenii australieni in proportie de 95% in timpul colonizarii, potrivit Radio Svoboda.