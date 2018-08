Rusia acuza sanctiunile "draconice" ale americanilor, bazate pe "acuzatii fanteziste"

Ziare.

com

"Pe data de 8 august 2018, adjunctul sefului misiunii noastre a fost informat de Departamentul de Stat despre noi sanctiuni 'draconice' impotriva Rusiei in legatura cu acuzatiile fanteziste de utilizare de catre 'Guvernul rus' a agentului neurotoxic 'Novichok' impotriva unui cetatean britanic, S. Skripal, si a fiicei sale.Ne-am obisnuit sa nu primim niciun fel de dovezi", se afirma in comunicatul dat publicitatii de Ambasada Rusiei la Washington, preluat de agentia de stiri Tass."Partea americana a refuzat sa raspunda intrebarilor noastre ulterioare, sustinand ca informatiile sunt clasificate", au adaugat diplomatii rusi. "Cu toate acestea, ni s-a spus ca SUA au suficiente informatii pentru a concluziona ca 'Rusia este de vina'", se mai arata in comunicat.Misiunea diplomatica rusa a mai transmis ca Moscova continua sa solicite o investigatie deschisa si transparenta in cazul Skripal."Statele Unite au stabilit, in virtutea Legii din 1991 privind controlul armelor chimice si biologice si eliminarii mijloacelor de razboi, ca Guvernul Federatiei Ruse a utilizat arme chimice sau biologice prin incalcarea legislatiei internationale sau a folosit arme chimice sau biologice letale impotriva propriilor cetateni", a declarat miercuri seara Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat.Marea Britanie si alte tari occidentale din cadrul NATO si Uniunii Europene au atribuit Rusiei atacul neurotoxic comis pe 4 martie in oraselul britanic Salisbury vizandu-l pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia Skripal.Cei doi si-au revenit in urma atacului, dar o femeie intoxicata in iulie cu aceeasi substanta a decedat.Administratia Vladimir Putin a negat orice implicare in acest atac si a cerut dovezi concrete, propunand sa participe la investigatie. Moscova a acuzat Guvernul Theresa May de lipsa de transparenta privind starea celor doi cetateni rusi. Moscova a sugerat in mai multe randuri ca atacul ar putea fi o inscenare care ar avea obiectivul sanctionarii Rusiei.