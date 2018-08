Rusia acuza SUA ca folosesc tactici apropiate torturii in cazul unei femei suspectate ca ar fi spion

Ziare.

Butina, in varsta de 29 de ani, sustinatoare a dreptului de a purta arme, care locuieste in Washington, a fost arestata in iulie , fiind acuzata ca este agent rus, scrie Reuters.Butina se considera nevinovata, insa a fost retinuta fara drept de cautiune pana cand va incepe procesul, dupa ce procurorii au prezentat dovezi privind legaturile ei cu serviciile secrete ruse.Ea ar fi primit finantari de la oligarhi rusi, conform autoritatilor americane. Ambasada Rusiei a afirmat intr-un comunicat ca Butina a fost transferata de la o inchisoare din Washington catre una din Virginia, fara sa fie notificata sau sa ii fie explicata decizia.De asemenea, lucrurile ei personale au fost confiscate. Femeia a fost supusa unei perchezitii corporale si incatusata in timpul transferului pentru ca apoi sa fie tinuta intr-o celula timp de 12 ore fara mancare, cu lumina pornita. Ea acum este tinuta in izolare, conform ambasadei Rusiei."Situatia ei se inrautateste. Este evident ca se fac incercari de a o distruge pe Maria folosindu-se de umilinta si presiune psihologica", precizeaza ambasada."Avem din ce in ce mai multe intrebari pentru sistemul judiciar american. Trebuie ca Maria sa fie victima unor astfel de practici apropiate torturii inaintea unui verdict impotriva sa? Aceste incalcari ale legii trebuie sa se opreasca", se arata in comunicatul ambasadei.