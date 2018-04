Rusia ameninta cu o reactie adecvata la sanctiunile Statelor Unite

Ziare.

La randul sau, Konstantin Kosacev, presedintele Comisiei pentru Afaceri Internationale din Consiliul Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a catalogat sanctiunile dispuse de Statele Unite drept "un gest neprietenos" luat pe baza unor acuzatii "lipsite de fundament".Noile sanctiuni impuse de Administratia de la Washington vor complica relatiile dintre Rusia si Statele Unite, a apreciat Boris Titov, consilier prezidential rus pentru Drepturile Oamenilor de Afaceri, citat de agentia RIA Novosti. Statele Unite au anuntat vineri noi sanctiuni contra a 38 de persoane si entitati acuzate in special de participare la "atacurile" Rusiei impotriva "democratiilor occidentale".Sapte "oligarhi", prezentati ca apropiati ai Kremlinului lui Vladimir Putin, precum si douasprezece companii pe care le detin sau controleaza sunt printre tintele acestor masuri punitive, printre cele mai severe luate de administratia lui Donald Trump impotriva Moscovei, informeaza AFP."Statele Unite iau aceste masuri ca raspuns la toate atitudinile (...) si activitatile nefaste ale guvernului rus, care continua in lume", a declarat presei un inalt responsabil al administratiei Trump.Acestea includ "ocupatia Crimeii, incitarea la violenta in estul Ucrainei, sprijin pentru regimul lui Bashar al-Assad in Siria" si "activitati cibernetice rau intentionate"."Dar, mai presus de toate, este un raspuns la continuarea atacurilor Rusiei de a submina democratiile occidentale", a adaugat el.