Rusia ameninta Londra: Daca Skripal si a fiica sa vor fi transferati, vom considera ca e o rapire de cetateni rusi

Daca cei doi vor fi mutati in secret intr-un alt loc, se va pierde ocazia de a afla versiunea lor asupra evenimentelor (de la 4 martie), a precizat reprezentanta diplomatica rusa de la Londra."Lumea, neavand oportunitatea de a interactiona cu ei, va avea toate motivele sa vada in asta o rapire a doi cetateni rusi sau cel putin izolarea lor", se mentioneaza in declaratia postata pe site-ul ambasadei ruse in Marea Britanie.Iulia Skripal a parasit luni spitalul in care era ingrijita de la otravirea sa, impreuna cu tatal sau. Potrivit BBC, Iulia Skripal (33 de ani) a fost dusa intr-un loc sigur, in timp ce tatal sau este in continuare spitalizat.Serghei si Iulia Skripal, care locuiau in Marea Britanie, au fost otraviti cu o substanta neurotoxica la 4 martie la Salisbury, in sud-vestul Angliei. Londra a acuzat deschis Rusia de implicare in acest caz si a anuntat expulzarea a 23 de diplomati rusi de pe teritoriul britanic.In urma cu doua saptamani, Ministerul de Externe rus a anuntat ca Marea Britanie trebuie sa-si reduca in termen de 30 de zile numarul de reprezentanti ai ambasadei si consulatelor sale in Rusia pana la nivelul la care se ridica numarul de membri ai personalului diplomatic rus din Marea Britanie.