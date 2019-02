Rusia anunta ca este pregatita sa discute cu Statele Unite despre Tratatul INF

Ziare.

De asemenea, Rusia isi rezerva dreptul de a raspunde deciziei Statelor Unite de a se retrage din Tratatul INF, a adaugat purtatorul de cuvant.Statele Unite vor suspenda incepand de sambata obligatiile asumate in cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat cu Rusia, a anuntat vineri secretarul de Stat, Mike Pompeo."Incalcarile comise de Rusia expun riscurilor milioane de europeni si americani. Este datoria noastra sa reactionam in mod adecvat", a declarat Mike Pompeo, citat de CNN.La randul sau, presedintele Donald Trump a afirmat ca Statele Unite "au respectat in totalitate Tratatul INF in ultimii 30 de ani". "Dar nu putem fi singura tara care are obligatii in virtutea acestui tratat", a transmis liderul de la Casa Alba.Administratia Vladimir Putin a anuntat vineri seara ca isi rezerva dreptul de a lua masurile adecvate ca reactie la decizia Statelor Unite de suspendare a obligatiilor asumate in cadrul Tratatului INF.Moscova are la dispozitie 180 de zile pentru a reveni la respectarea Tratatului INF, in caz contrar acordul va deveni nul.