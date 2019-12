Rusia anunta ca gazoductele Nord Stream 2 si TurkStream vor fi finalizate, in pofida sanctiunilor americane

Ziare.

Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri legea ce impune sanctiuni companiilor implicate in construirea gazoductului rus Nord Stream 2 , proiect aflat in centrul unei batalii economice si geopolitice intre SUA si Europa.Gazoductul, a carui constructie este aproape incheiata, trece pe sub Mare Baltica si ocoleste Ucraina. El ar urma sa permita dublarea livrarilor directe de gaz din Rusia spre tarile din Europa Occidentala, prin Germania, principalul beneficiar al proiectului.Sanctiunile, care fac parte dintr-o lege mai cuprinzatoare vizand bugetul apararii americane pentru anul fiscal 2020, prevede inghetarea activelor si revocarea vizelor americane antreprenorilor implicati in realizarea proiectului.Departamentul de Stat urmeaza sa comunice in termen de 60 de zile numele intreprinderilor si persoanelor care vor intra sub incidenta acestor sanctiuni.Una din principalele tinte este compania elvetiano-germana Allseas, proprietara celei mai mari nave de instalare a gazoductelor din lume, Pioneering Spirit, angajata de Gazprom pentru construirea segmentului offshore.Gazoductul reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate de Gazprom si jumatate de 5 companii europene (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper si Shell).Cu putin timp inainte, compania Allseas a anuntat ca isi suspenda activitatile de amplasare a conductelor gazoductului Nord Stream 2 in asteptarea promulgarii legii de catre presedintele Donald Trump.