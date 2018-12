Rusia anunta ca nu va elibera marinarii ucraineni: Nu influentam justitia pentru o intalnire cu Trump

Ziare.

Washingtonul a informat joi ca nu va avea loc nicio intalnire intre presedintele american, Donald Trump si omologul sau rus, Vladimir Putin, pana cand Moscova nu va elibera cele trei nave si marinarii ucraineni."Bineinteles, o asemenea pozitie nu poate constitui un motiv pentru a incalca procedurile judiciare si investigatia care are loc impotriva celor care au incalcat granita Rusiei", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov intr-o teleconferinta.Putin si Trump trebuiau sa se intalneasca la summit-ul G20 din Argentina, insa Trump a anulat intalnirea dupa incidentul din Marea Azov.Peskov a declarat ca Moscova ramane pregatita pentru a organiza o viitoare intalnire intre cei doi, precum la alte nivele."Ramanem convinsi ca aceasta intalnire este necesara in mod egal atat pentru Moscova cat si pentru Washington", a declarat el.La 25 noiembrie, Paza de Coasta rusa a deschis focul asupra a trei nave militare ucrainene in largul Crimeei, unde se afla baza Flotei ruse la Marea Neagra. Navele au fost confiscate, iar membrii echipajelor luati prizonieri.