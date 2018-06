Rusia anunta NATO ca nu va ceda niciodata Crimeea: Un inamic care ar indrazni sa atace nu are nicio sansa

Ziare.

"In Peninsula Crimeea a fost creata o combinatie unica de forte militare, iar aceasta forta este consolidata in mod constant. Sistemul avansat de arme ultramoderne nu va lasa nicio sansa unui potential inamic care ar indrazni sa atace acest teritoriu autohton rus", a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, cu ocazia primei reuniuni pentru aparare desfasurata in Sevastopol."Aceasta regiune a avut mereu o importanta uriasa pentru Rusia. (...) Crimeea continua sa joace un rol de cea mai mare importanta in mentinerea securitatii militare a Rusiei", a subliniat Serghei Soigu, citat de agentia Tass.Rusia a anexat in 2014 regiunea ucraineana Crimeea, decizia fiind condamnata dur de Statele Unite si de Uniunea Europeana.Ministrul rus al Apararii a dat asigurari ca Rusia nu mobilizeaza efective militare pe linia de contact cu statele membre NATO. "Vreau sa mentionez ca nu mobilizam trupe pe linia de contact cu state membre NATO, nici macar in regiunea baltica", a subliniat el.Insa Serghei Soigu a observat ca Alianta Nord-Atlantica a suplimentat capacitatile ofensive in apropierea frontierelor Rusiei. "Pe fondul isteriei statelor baltice si Poloniei privind o presupusa agresiune rusa care s-ar pregati impotriva lor, forta contingentelor NATO din regiunea baltica, din Polonia, Romania si Bulgaria a fost suplimentata de la 2.000 la 15.000 de militari incepand din 2015", a amintit Serghei Soigu.Alianta Nord-Atlantica a aprobat in 2016 planul de consolidare a prezentei militare in Europa de Est, prin desfasurarea a mii de militari in Polonia si in tarile baltice. O structura multinationala NATO urmeaza sa fie stationata in Romania.In plus, Alianta a preluat controlul asupra sistemului antiracheta, care include nave americane dotate cu sisteme antibalistice in largul Spaniei, un radar in Turcia si elementele de interceptare din Romania.Rusia a avertizat in mai multe randuri ca este "extrem de preocupata" de instalarea sistemelor antibalistice NATO in Romania si Polonia, afirmand ca sunt interzise prin Tratatul privind Fortele nucleare intermediare (INF) si avertizand ca va lua masuri pentru a se apara.