Rusia anunta noi exercitii in Marea Neagra, cu efectuarea de tiruri cu rachete

"Peste zece nave ale Flotei Rusiei din Marea Neagra au iesit (marti dimineata) de la bazele lor din Sevastopol (Crimeea) si Novorossiisk (port rusesc la Marea Neagra) pentru a efectua exercitii comune care implica tiruri de rachete si artilerie", potrivit unui comunicat al serviciului de presa al Flotei ruse din Marea Neagra, citat de agentiile de presa TASS si RIA Novosti.La aceste exercitii participa fregata Amiral Essen, nava de mici dimensiuni purtatoare de rachete Vasnii Volociok (data in exploatare in 2016), nava mare de desant Azov, remorcherele Turbinist si Kovrovet, precum si nave auxiliare.In cursul actualelor aplicatii vor fi simulate exercitii de lupta navala, de cautare si distrugere a unor submarine apartinand unui inamic conventional, de detectare si lovire a unor puncte de comanda amplasate pe coasta, precum si de respingere a unui atac aerian din partea unui adversar imaginar.Astfel, pe langa nave, la aplicatiile Flotei ruse din Marea Neagra participa si avioane de lupta multirol Su-30SM.In august, nava Vasnii Volociok a executat prima oara lansari de rachete de croaziera de tipul Kalibr in Marea Neagra, aminteste in acest context publicatia Vzgliad.Aceste exercitii intervin in contextul in care Rusia a returnat luni Ucrainei trei nave militare sechestrate cu un an in urma in largul Crimeii, cu trei saptamani inainte de un summit important in format Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) destinat sa deblocheze rezolvarea conflictului din Donbas (estul Ucrainei).