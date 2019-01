Rusia ar face un schimb de prizonieri ca sa-i elibereze pe marinarii ucraineni

Ziare.

Informatia a fost publicata de cotidianul rus Izvestia, citand o inalta sursa diplomatica rusa, transmite Reuters.O sursa diplomatica careia Izvestia nu-i dezvaluie identitatea a declarat ca marinarii ar urma sa fie judecati in Rusia inainte ca orice acord pentru un schimb de prizonieri sa fie pus in aplicare, dar ca exista multi prizonieri rusi detinuti in Ucraina care ar putea fi schimbati contra acestor marinari.Deocamdata, nu a fost fixata o data pentru procesul marinarilor.Marinarii ucraineni plasati in detentie au declarat ca se considera prizonieri de razboi, statut respins de Moscova.Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana au indemnat Moscova sa-i elibereze pe marinari. Rusia a afirmat ca navele au intrat in apele teritoriale rusesti in mod ilegal. La randul sau, Ucraina sustine ca cele doua nave-canoniere si un remorcher au fost capturate ilegal si a acuzat Federatia Rusa de agresiune militara.