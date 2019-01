Rusia ar putea dobori avioane de pasageri care intra fara autorizatie in spatiul ei aerian

Ziare.

com

In document se specifica faptul ca avioanele de pasageri care trec prin spatiul aerian al Rusiei fara autorizatie si nu raspund semnalelor de avertizare sau focurilor de avertizare pot fi doborate daca se stabileste ca reprezinta un pericol care ar putea duce la decese in masa, o catastrofa ecologica sau un atac asupra unor obiective strategice, conform Radio Europa Libera.Legislatia arata ca Ministerul Apararii trebuie sa reactioneze de indata ce avioanele neidentificate se afla la o distanta mai mica de 50 de kilometri de spatiul aerian rus.Conform legislatiei, avioanele de pasageri nu pot fi doborate daca nu exista "un pericol real de a provoca victime sau de catastrofa ecologica".Proiectul de lege nu specifica felul in care ar fi identificate astfel de pericole.In 1994, guvernul rus a aprobat o rezolutie care interzice fortelor militare sa doboare avioanele civile daca se afla pasageri la bord.