Rusia are cea mai importanta prezenta militara in Marea Mediterana din ultimii ani

Fortele navale rusesti prezente momentan in Marea Mediterana, in apropierea Siriei, cuprind zece nave militare, majoritatea dotate cu rachete balistice Kalibr. Acestora li se vor alatura doua submarine si alte nave, care sunt pe drum spre Marea Mediterana, relateaza Reuters.Conform imaginilor de trafic aerian analizate, fregatele rusesti Admiral Grigorovich si Admiral Essen au trecut duminica prin Stramtoarea Bosfor, spre Marea Mediterana.Sambata, fregata Pytlivy si nava Nikolai Filchenkov au fost identificate navigand prin stramtorile care conecteaza Marea Neagra de Marea Mediterana.La inceputul lunii august, corveta Vishny Volochek a ajuns in Marea Mediterana.Ministrul Apararii din Rusia, Serghei Soigu, a declarat marti ca armata rusa poarta discutii cu liderii rebelilor din regiunea Idlib din Siria pentru a ajunge la un acord de pace.Reintroducerea fortelor navale sustine ipoteza conform careia presedintele sirian Bashar al-Assad, sustinut de Rusia, doreste sa atace regiunea Idlib din nordul Siriei, ultima enclava importanta controlata de rebeli.Rusia a acuzat Statele Unite ca isi consolideaza pozitiile militare din Orientul Mijlociu in vederea unui posibil atac al fortelor guvernamentale din Siria.Conform publicatiei Izvestia, Rusia are momentan cea mai mare prezenta navala in Marea Mediterana de la intrarea acesteia in conflictul din Siria, in anul 2015