Rusia: Armata va apara un oras din Arctica de ursii polari infometati

Orasul Belushia Guba a implementat un "regim pentru situatii de urgenta" in ultima saptamana, in contextul in care 50 de ursi polari au intrat in zone rezidentiale, a precizat administratia locala, potrivit DPA."Este imposibil sa fugi de un urs polar!", a precizat administratia intr-un comunicat."Din cauza unui deficit de mancare, ursii polari isi indreapta atentia asupra oricarei surse potentiale de hrana, inclusiv oameni", se mai arata in comunicat.Conform unor relatari media, intinderile de gheata care in mod traditional ofera teren de vanatoare natural pentru ursi s-au diminuat din cauza unor temperaturi relativ mai mari.Armata a precizat in publicatia sa oficiala, Steaua Rosie, ca ii va apara pe localnici impotriva ursilor cu "comportament agresiv" in contextul in care sunt implementate masuri pentru a preveni viitoare inundatii.In locul gropii de gunoi in aer liber din apropierea orasului ar urma sa se instaleze un cuptor de incinerare a deseurilor in urmatorii doi ani pentru a nu mai atrage ursii in cautare de mancare.Insa exista speranta, a precizat armata, in ciuda unei cresteri semnificative a numarului ursilor in zona in ultimele doua saptamani.Si asta pentru ca s-a format un strat de gheata pe fondul recentelor scaderi de temperatura. Astfel ca noua gheata ar putea atrage atentia ursilor spre prada lor naturala - focile, a precizat armata.