Rusia avertizeaza Marea Britanie in cazul Skripal: Se joaca cu focul si va regreta

Prima declaratie a Iuliei Skripal, fiica spionului otravit

"Le-am transmis colegilor britanici ca se joaca cu focul si ca vor regreta", a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, in cadrul reuniunii celor 15 membri ai Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agentiei Reuters."Novichok nu este inventat de Rusia, in pofida numelui de origine rusa", a adaugat acesta.La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbur y, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi ar fi fost atacati cu o substanta neurotoxica, iar Serghei Skripal se afla in stare grava.SUA, Canada, Australia si 17 state membre ale Uniunii Europene au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova. Ca raspuns, autoritatile de la Moscova au luat masuri similare, respingand toate acuzatiile.Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi ca a discutat telefonic cu Iulia Skripal, care i-a transmis ca e in stare buna si ca va fi externata in curand din spital Inregistrarea convorbirii telefonice a fost publicata de postul de televiziune Rossiya-1, dar veridicitatea materialului audio nu a fost deocamdata verificata.Potrivit acestei inregistrari, Viktoria Skripal a informat-o pe Iulia ca planuieste sa vina la Londra, dupa ce va obtine viza, iar fiica lui Serghei Skripal a raspuns "nimeni nu-ti va acorda o viza"."Serghei este bine. Ne recuperam... important este ca am supravietuit si ca nu a fost facut niciun rau ireparabil. Voi fi externata in curand din spital. Totul este in regula", a mai spus Iulia Skripal.