Rusia cere Google sa ii impiedice pe utilizatorii YouTube sa mai publice informatii despre proteste

Roskomnadzor a facut aceasta cerere dupa saptamani de demonstratii legate de alegerile pentru consiliul municipal al Moscovei, transmite MarketWatch.Zeci de mii de demonstranti au participat al al patrulea weekend de proteste, provocate de excluderea unor candidati independenti si din opozitie de la alegerile locale. Peste 200 de oameni au fost arestati sambata, dupa ce unii participanti la demonstratii au mutat protestul din locul autorizat in centrul capitalei Rusiei.Spre deosebire de demonstratiile din cele doua saptamani anterioare, cand politia a arestat cate 1.000 de oameni, organizatorii au avut autorizatie la evenimentul de sambata.Roskomnadzor a scris Google in legatura cu "structuri" nespecificate care si-au folosit conturile de pe YouTube pentru a trimite notificari despre adunari neinregistrate, inclusiv despre unele menite sa afecteze alegerile regionale si federale.In comunicat se spune ca YouTube este o filiala a Google si ca daca Google nu va rezolva acesta problema, Rusia va avea dreptul sa reactioneze."In eventualitatea in care Google nu va lua masuri reactive, Federatia Rusa va considera acest lucru o interventie in afacerile suverane ale statului, ostila si care afecteaza alegerile democratice din Rusia si isi va rezerva dreptul la o reactie adecvata", a subliniat Roskomnadzor in scrisoare.Demonstratia de sambata, de la Moscova, a atras un numar de aproximativ 50.000 de persoane, cel mai mare din ultimii ani. Proteste mai mici au avut loc in mai multe alte orase.Rusia a adoptat in ultimii ani o serie de masuri pentru a creste controlul asupra internetului. O lege adoptata in acest an cere ca traficul pe internet sa aiba loc prin servere rusesti, masura despre care criticii afirma ca ar putea conduce la un fire wall similar cu un sistem din China, care blocheaza continutul politic si impiedica utilizatorii chineza sa foloseasca site-uri precum Facebook, Twitter si Google.Citeste si Nemultumirea crescanda a rusilor pune la grea incercare Kremlinul