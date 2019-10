Rusia confirma operatiunea SUA in Siria, dar nu si moartea liderului ISIS

Ziare.

"Militarii nostri au vazut intr-adevar avioane americane si drone in zona, care ar fi putut sa actioneze acolo", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca, daca intr-adevar aceasta informatie despre lichidarea lui Abu Bakr al-Baghdadi se confirma, atunci in general se poate vorbi despre o "contributie serioasa a presedintelui SUA (Donald Trump) in lupta impotriva terorismului international".Ministerului rus al Apararii ceruse anterior ca SUA sa prezinte probe privind anihilarea liderului Statului Islamic, sustinand ca nu dispune de o informatie veridica despre desfasurarea operatiunii privind eliminarea (pentru a cata oara?!) a lui Abu Bakr al-Baghdadi, conform RIA Novosti.Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica eliminarea liderului Statului Islamic in cursul unei operatiuni militare a SUA in nord-vestul Siriei "Nu a murit ca un erou, a murit ca un las", a spus el, adaugand ca liderul islamist si-a detonat "vesta" cu explozibili pe care o avea asupra sa in timp ce se refugiase intr-un tunel cu trei dintre copiii sai, care au murit impreuna cu el, a adaugat presedintele american."Capturarea sau uciderea lui Al-Baghdadi a fost prioritatea absoluta a administratiei mele", a afirmat Donald Trump, potrivit AFP.