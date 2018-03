Rusia critica UE dupa reactia in cazul spionului otravit: Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara

Ziare.

Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic care l-a vizat in oraselul britanic Salisbury pe Serghei Skripal, un fost agent secret rus, si pe fiica acestuia, Iulia."Uniunea Europeana condamna vehement atacul care i-a vizat pe Serghei si Iulia Skripal in oraselul britanic Salisbury, in urma caruia a fost ranit grav si un agent de politie. Vietile multor cetateni au fost expuse riscurilor din cauza acestui act lipsit de inteligenta si ilegal. Uniunea Europeana trateaza cu seriozitate evaluarea Guvernului britanic conform careia este foarte probabil ca responsabilitatea pentru acest atac sa apartina Rusiei. (...)Uniunea Europeana este socata de utilizarea ofensiva a unei substante neurotoxice de tip militar, din gama produselor fabricate in Rusia , intr-un atac care este o premiera pe teritoriul european in ultimii 70 de ani. (...) Uniunea Europeana exprima solidaritate fara rezerve si sustine Marea Britanie inclusiv in eforturile de a-i aduce in fata justitiei pe cei responsabili de aceasta crima", a comunicat luni Consiliul UE pentru Afaceri Externe.Insa Administratia Vladimir Putin a exprimat regret in legatura cu pozitia Uniunii Europene."Regretam ca Uniunea Europeana, ignorand date evidente, a optat inca o data pentru consideratii interpretate gresit de 'solidaritate europeana' si reflexe antiruse. In mod evident, situatiile de acest tip nu confera credibilitate politicii externe a Uniunii Europene", a reactionat Ministerul rus de Externe, potrivit site-ului agentiei Tass.Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic. Este vorba de cel mai mare numar de diplomati rusi expulzati de Marea Britanie in ultimele trei decenii. Aceasta este cea mai grava criza dintre Rusia si Marea Britanie din ultimii ani. Moscova a negat orice implicare in atacul neurotoxic din Salisbury si, in replica, a dispus expulzare a 23 de diplomati britanici.Administratia Vladimir Putin a atentionat Marea Britanie, transmitandu-i recomandarea de a nu ameninta o "putere nucleara" precum Rusia, in contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara". La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive impotriva Rusiei va fi urmata de o riposta".Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, ranit in orasul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanta neurotoxica, au stabilit anchetatorii britanici. Potrivit unor surse din cadrul investigatiei, substanta folosita este din gama Noviciok.Fostul agent al Serviciului rus de informatii militare (GRU) si fiica acestuia sunt in stare critica in urma atacului cu o substanta neurotoxica. Un politist care a intervenit este, de asemenea, in stare grava. In total, 21 de persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce au inhalat vapori ai substantei folosite in atac.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia Wiltshire, la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi continua sa fie in stare critica. Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare, pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.Agentul a fost gasit vinovat de legaturi cu Serviciul britanic de informatii externe (MI6). La investigatie participa oameni de stiinta ai Institutului Porton Down. Ancheta este coordonata de Directia pentru combaterea terorismului a Scotland Yard si este solicitata contributia serviciilor de informatii.