Rusia e pe cale sa adopte o lege care va pedepsi ceea ce autoritatile considera a fi stiri false

Proiectul de lege a fost adoptat de Duma, camera inferioara a Parlamentului rus. Textul trebuie validat si de Senat si promulgat de presedintele Vladimir Putin, ceea ce este o formalitate, scrieNoua lege pedepseste "informatiile false semnificative social si difuzate ca fiind adevarate", care creeaza "o amenintare pentru siguranta" publicului sau a statului.Concret, va fi decizia procurorilor ce anume se califica a fi o informatie falsa.Criticii acestui text de lege avertizeaza ca definirea vaga a "informatiilor false" atrage un mare risc de abuz, care va complica munca si asa riscanta a jurnalistilor de opozitie din Rusia."O cenzura in plus!", a scris pe contul de Twitter organizatie"Autoritatile vor cu siguranta sa blocheze site-urile de stiri si conturile de pe retelele sociale, fara nicio forma de proces", a denuntat opozantul Vladimir Rijkov.O alta lege controversata a fost votata in a doua lectura de Duma si prevede pedepsirea "ofenselor aduse simbolurilor de stat". Aceasta permite institutiei care monitorizeaza presa sa blocheze continuturile care demonstreaza "lipsa de respect" fata de autoritati.Autoritatile ruse si-au marit, in ultimii ani, presiunea asupra mediului online, blocand continuturi si site-uri apropiate Opozitiei, dar si servicii care au refuzat sa coopereze, cum sunt platforma video Dailymotion, reteaua LinkedIn si serviciul de mesagerie Telegram.In luna februarie, deputatii rusi au adoptat un proiect de lege care prevede crearea unui "internet suveran", capabil sa funtioneze independent in cazul unei rupture a tarii de marele servere mondiale.