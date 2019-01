Rusia e suspectata ca a instalat sisteme de rachete nucleare pe litoralul Marii Negre

Ziare.

Potrivit Institutului, imaginile surprind sisteme de rachete Iskander instalate intr-o baza din Krasnodar, oras rus situat pe litoralul nordic al Marii Negre, in apropierea frontierei cu Ucraina.Rachetele Iskander au raze de actiune de pana la 500 de kilometri si pot transporta atat ogive conventionale, cat si nucleare.Conform Institutului Imagesat International, sisteme balistice similare au fost instalate in zona Ulan-Ude, in sudul Rusiei, in apropierea frontierei cu Mongolia.In urma cu cateva zile, Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate din Rusia, a afirmat ca autoritatile din Ucraina sunt "sub controlul" Occidentului."Continuarea de catre autoritatile de la Kiev a acestor politici poate contribui la pierderea de catre Ucraina a statutului de natiune", a avertizat Nikolai Patrusev, citat de Rossiyskaya Gazeta si de agentia Tass.Tensiunile dintre Moscova si Kiev s-au amplificat dupa incidentul produs in noiembrie 2018 in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre. Instante judiciare din Crimeea au decis plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs pe 25 noiembrie 2018 in Marea Azov.Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) sustine ca navele militare ucrainene Berdiansk, Nikopol si Iani Kapu au patruns neautorizat in apele teritoriale ruse, ignorand somatiile. Ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) au deschis focul spre cele trei nave militare ucrainene, capturandu-le si arestand 24 de membri ai echipajelor.Cele trei nave militare ucrainene se aflau in largul fostei provincii ucrainene Crimeea, anexata de Rusia in anul 2014. Ucraina a denuntat o "agresiune" a Rusiei si a instituit Legea martiala timp de 30 de zile in regiunile ucrainene situate la frontiera cu Rusia. Statele Unite, Uniunea Europeana si NATO au criticat Rusia si au cerut masuri pentru detensionarea situatiei.Rusia continua sa incalce in mod clar Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a acuzat in urma cu cateva zile un oficial din cadrul Administratiei Donald Trump, in contextul negocierilor americano-ruse aflate in curs la Geneva.Diplomati americani si rusi s-au intalnit marti la Geneva pentru a discuta despre Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, din care presedintele Donald Trump a anuntat intentia de retragere a Statelor Unite."Reuniunea a fost dezolanta deoarece este clar ca Rusia continua sa incalce flagrant Tratatul INF si nu a venit pregatita sa explice cum poate reveni la respectarea acordului. Mesajul nostru a fost clar: Rusia trebuie sa distruga sistemul balistic ilegal", a declarat Andrea Thompson, subsecretarul de Stat american pentru Controlul armamentului si Securitate internationala.