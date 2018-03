Rusia expulzeaza 60 de diplomati americani si inchide consulatul SUA din Sankt Petersburg

Ziare.

Masurile adoptate de Moscova "includ expulzarea aceluiasi numar de diplomati si retragerea acreditarii Consulatului General al Statelor unite la Sankt Petersburg", in nord-vestul Rusiei, a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa.Londra a acuzat Rusia ca este "vinovata" de otravirea unui fost spion rus, Serghei Skripal, si a fiicei sale Iulia pe 4 martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, ceea ce Moscova neaga. Cazul a provocat o criza diplomatica Est-Vest fara precedent de la Razboiul Rece.Un fost colonel in cadrul serviciilor de informatii ale armatei ruse - GRU -, Serghei Skripal a fost acuzat de Moscova de "inalta tradare" fiindca a vandut informatii serviciilor britanice si a fost condamnat in 2006 la 13 ani de inchisoare. In 2010, el a beneficiat de un schimb de spioni organizat inre Moscova si Washington.La 14 martie, Londra a anuntat expulzarea a 23 de diplomati rusi de pe teritoriul sau si o blocare a relatiilor bilaterale la cel mai inalt nivel.Moscova a reactionat expulzand la randul ei 23 de diplomati britanici si inchizand filiala din Moscova a British Council, instrumentul promovarii culturii britanice.Urmand exemplul Marii Britanii, peste 25 de tari au anuntat expulzari, carora Rusia a promis sa le riposteze.In total, peste 140 de diplomati rusi din Europa, America de Nord, Ucraina sau Australia vor fi nevoiti sa paraseasca postul. Lor urmeaza sa li se alature sapte membri ai misiunii ruse la sediul NATO de la Bruxelles, carora Alianta Nord-Atlantica le-a retras marti acreditarea.In schimb, Turcia, care are a doua cea mai mare armata NATO ca numar, nu va lua masuri contra Rusiei, "pe baza unei acuzatii", a declarat miercuri, potrivit presei turce, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.