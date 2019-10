Rusia face ample exercitii militare, inclusiv in Marea Neagra. 12.000 de soldati, 213 sisteme antiracheta, submarine nucleare

Ziare.

La exercitiile Fortelor de Rachete Strategice ruse participa aproximativ 12.000 de militari si sunt utilizate 213 sisteme de rachete, 105 avioane militare si cinci submarine, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentia de presa Tass."Exercitii privind activitati de comanda si personal au loc in perioada 15-17 octombrie 2019. (...) In cursul exercitiilor, vor fi lansate diverse tipuri de rachete de croaziera si balistice, inclusiv in poligoanele militare Pemboi, Cizha si Kura", a precizat institutia.Exercitiile includ operatiuni aeriene tactice, deplasari ale Flotei Nordice si activitati in poligoane navale din Marea Barents, Marea Baltica, Marea Neagra, Marea Ohotsk si Marea Caspica.Potrivit publicatiei The Barents Observer, Rusia a trimis cinci submarine nucleare in zona arctica.Exercitiile intervin in contextul in care Administratia Vladimir Putin a anuntat masuri de retorsiune dupa retragerea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a pledat pentru prelungirea Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (START), care va expira in anul 2021.