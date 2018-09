Rusia face manevre militare fara precedent: Se antreneaza pentru un razboi global, inclusiv cu forte nucleare

Chinezii si rusii se antreneaza impreuna

La manevrele militare "Vostok-2018" (Est 2018), derulate in Siberia orientala si in Extremul Orient, intre 11 si 17 septembrie, iau parte atat mai multe divizii ale armatei (fortele districtelor Centru si Vest), cat si flotele Nord si Pacific ale Marinei ruse.Cele mai ample exercitii militare de dupa destramarea Uniunii Sovietice implica participarea a aproximativ 300.000 de soldati, peste 1.000 de avioane, elicoptere si drone, pana la 36.000 de blindate sau alte vehicule militare si pana la 80 de nave de razboi sau alte ambarcatiuni. Intr-una dintre etapeObservatorii germani nu sunt surprinsi de aplicatiile Vostok-2018. Specialistul Gustav Gressel - Senior Policy Fellow/European Council on Foreign Relations (ECFR) din Berlin - afirma ca armata rusa se antreneaza in fiecare an "intr-o alta directie strategica": sud, vest sau est. "Un plan de exercitii militare normal", subliniaza Gressel.Nici amploarea manevrelor nu reprezinta vreo noutate, afirma, la randul sau, Sarah Pagung de la Societatea Germana pentru Politica Externa (DGAP) . "Aplicatiile militare in est sunt intotdeauna mai mari ca cele din vest, avand in vedere limitarea prezentei trupelor militare in partea de vest, conform documentului de la Viena."Este vorba despre Tratatul cu privire la Fortele Armate Conventionale in Europa (FACE) si documentul OSCE adoptat la Viena in 2011 care prevede limitarea exercitiilor militare in partea europeana a Federatiei Ruse."Daca privim scenariul aplicatiilor, ce trupe sunt implicate, este clar ca", spune Sarah Pagung referitor la dimensiunea actualelor aplicatii militare.In opinia expertilor, interesanta este si participarea a aproximativ 3.000 de soldati chinezi.Incepand din 2003, cele doua tari au desfasurat impreuna 30 de exercitii militare, insa chinezii nu au luat parte si la manevre strategice. O asemenea onoare nu le-a mai revenit pana acum decat celor mai apropiati aliati ai Moscovei, de exemplu Belarusul, cu ocazia exercitiilor din vestul Federatiei in 2017.Gustav Gressel crede ca noutatea actualelor aplicatii ar fi invitatia adresata Chinei si la "partea militara hardcore" - parte pe care chinezii o vizau de multa vreme, nu numai la exercitiile antitero.Partial, chinezii detin mai multa tehnica, dar "in privinta instruirii ofiterilor, a comandarii trupelor si a flexibilitatii operatiunilor rusii sunt mai avansati", spune expertul.Conform lui Gressel, chinezii ar putea profita de experienta pe care militarii rusi au acumulat-o in conflictele din Siria si Ucraina.Gressel este de parere ca apropierea celor doua tari in sfera militara ar putea insemna un cosmar pentru SUA. Apropierea s-a produs cu multa vreme in urma in domeniul economic, iar acum si in sectorul securitatii."Trebuie sa intelegem ca Moscova vede in securitate in primul rand securitatea regimului din Federatie." Pentru Kremlin, inamic inseamna Occidentul si SUA - forta culturala a Vestului ar putea fi o amenintare pentru regimul moscovit. China - tara care sub aspect militar ar putea reprezenta un pericol mult mai mare - nu ameninta nucleul regimului din Rusia.Sarah Pagung crede, dimpotriva, ca manevrele militare din estul Federatiei Ruse nu sunt un cosmar pentru administratia de la Washington. "In mod cert este un semn al fortei militare si al constiintei propriei valori pe scena marilor puteri pe care Rusia il adreseaza SUA. Dar, in cele din urma, in cazul tarilor mari, asemenea aplicatii sunt destul de normale", conchide experta DGAP.