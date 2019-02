Rusia face parada cu trofee de razboi din Siria - armele cu care militantii au luptat contra lui Assad (Video)

Ziare.

Parada capturilor realizate de fortele ruse in campaniile de sustinere a presedintelui sirian Bashar al-Assad a inceput duminica, la Moscova, si va continua in zeci de orase din Rusia.Mii de cadeti si civili, inclusiv copii, s-au adunat la Rostov pe Don ca sa vada echipamentele militare.Transportoare blindate, pistoale-mitraliera, drone - arsenalul care a apartinut militantilor impotriva regimului de la Damasc a fost expus pentru a stimula sentimentele patriotice, comenteaza Reuters, iar soldatii au povestit vizitatorilor cum au capturat armele.Unii rusi au fost uimiti si au scris in media sociale ca banii pentru spectacolul ambulant ar fi fost mai bine cheltuiti pentru infrastructura sau asistenta sociala."Nu se poate estima costul renovarii spitalelor, nu mai vorbim de renovarea in sine. Dar cel putin localnicii se pot bucura de trenul special al Ministerului Apararii, cu trofee din Siria", a scris pe Twitter un utilizator identificat cu numele de Vitali C.