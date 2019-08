Rusia: Locuitorii din doua orase cumpara pastile de iod, dupa explozia de la baza de rachete

Ziare.

Ministerul rus al Apararii a oferit putine detalii despre acest accident, afirmand doar ca doua persoane au fost ucise si sase ranite in urma exploziei unui motor de racheta cu propulsie lichida, transmite Reuters.Potrivit presei ruse, incidentul s-a produs, joi, la centrul de teste Nionoks, care face parte din baza navala rusa de la Marea Alba, in apropiere de orasul Severodvinsk, in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei) . Acest centru a fost creat in 1954 pentru teste cu rachete balistice si de croaziera cu lansare de pe mare.Desi Ministerul rus al Apararii a declarat initial ca nu au fost eliberate substante chimice toxice in atmosfera si ca nu s-au inregistrat cresteri ale nivelului radiatiilor, primaria din Severodvinsk a anuntat ca, in jurul orei locale 11:40, senzorii sistemului automatizat de monitorizare a radiatiilor si conditiilor meteorologice din acest oras au inregistrat o crestere pe termen scurt a nivelului de radiatii, nivelul de radioactivitate revenind ulterior la normal.ONG-ul Greenpeace sustine ca, potrivit datelor departamentului local al Ministerului Situatiilor de Urgenta, nivelul radiatiilor ar fi crescut de 20 de ori peste normal, pe o raza de 30 de kilometri in jurul poligonului militar Nionoks.Website-ul 29.ru afirma ca a aflat ca multi oameni din zona au intrebat la farmacie despre pastile cu iod, prin urmare multe farmacii si-au epuizat stocurile.Nu a fost oferita nicio explicatie despre motivul care ar fi determinat ca explozia acelui motor de racheta cu propulsie lichida sa provoace o crestere a nivelului radiatiilor. Un ofiter al fortelor navale a declarat cotidianului Kommersant, sub acoperirea anonimatului, ca explozia rachetei ar fi putut provoca o scurgere de combustibil toxic.Pe de alta parte, autoritatile au inchis navigatiei pentru o luna o zona din Golful Dvina de la Marea Alba, de asemenea fara sa precizeze motivul.