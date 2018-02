Rusia: NATO nu contribuie la cresterea securitatii tarilor din Balcani

Ziare.

"Expansiunea NATO este o greseala si, in acelasi timp, o incalcare a acordului informal, lucru care a fost confirmat pe deplin in documentele oficiale de arhiva declasificate in SUA", a declarat, luni, Lavrov care a aminit ca Moscova a avertizat in mod repetat ca extinderea Aliantei a fost "cea mai mare provocare pentru stabilitatea si securitatea europeana"."Nimic din ceea ce face NATO nu sporeste securitatea cuiva, inclusiv securitatea statelor balcanice, care, apropo, nu reprezinta o amenintare la adresa securitatii Rusiei", a subliniat Lavrov.Luna viitoare, un transport de 2.500 de arme automate urmeaza sa ajunga in jumatatea sarbilor din Bosnia cu doar cateva saptamani inainte de deschiderea unui "centru de formare" in care se asteapta ca rusii sa joace un rol foarte important, scria saptamana trecuta The Guardian Liderul separatistilor sarbi a confirmat achizitia armelor si a declarat ca va lua masuri suplimentare pentru a incuraja politia sa "lupte impotriva terorismului". "Este o actiune cu totul legitima si nu avem nimic de ascuns. De 20 de ani nu aveam dreptul sa dotam politia, acum am decis sa o facem", spunea Milorad Dodik.Milorad Dodik este vazut de Federatia Rusa ca unul dintre putinii lideri zonali care lupta impotriva integrarii tarii in NATO si ca atare i-a oferit sprijin de nenumarate ori, separatistii sarbi intalnindu-se cu Vladimir Putin de cel putin sase ori in ultimii patru ani.Un centru similar din orasul sarbesc Nis este suspectat de Statele Unite ca ofera suport pentru operatiunile rusesti din zona, centru care ar fi fost folosit la lovitura de stat din Muntenegru in octombrie 2016.