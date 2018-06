Rusia nu scapa de sanctiuni. UE a hotarat sa le prelungeasca cu inca 6 luni

Ziare.

"Liderii UE au convenit sa prelungeasca sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei", a anuntat pe Twitter Consiliul European, care reprezinta statele membre UE.Discutia cu privire la Acordurile de la Minsk a avut loc dupa negocierile-maraton pe tema problemei migratiei, la finalul primei zile a summit-ului UE la Bruxelles , relateaza AFP.Aceste sanctiuni au fost decise in vara lui 2014, in toiul crizei ucrainene, la cateva luni dupa anexarea Crimeii de Rusia, urmata de o ofensiva a rebelilor prorusi in estul Ucrainei.Kievul si Occidentul acuza Rusia de sustinerea rebelilor separatisti - carora le furnizeaza armament -, ceea ce Moscova dezminte.UE a impus, de asemenea, sanctiuni unui numar de 150 de persoane, inclusiv apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, ale caror nume au fost inscrise pe o "lista neagra". Averile in banci europene le-au fost blocate sisunt private de vize in UE.In concluziile lor, cei 28 au indemnat din nou Rusia "sa-si recunoaca responsabilitatea" in catastrofa zborului MH17, doborat cu o racheta deasupra Ucrainei in 2014.