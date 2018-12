Rusia nu scapa de sanctiuni. UE a hotarat sa le prelungeasca cu inca 6 luni

Ziare.

com

Sefii de stat sau de guvern din tarile UE, reuniti saptamana trecuta la Bruxelles la Consiliul European de iarna, au aprobat aceasta masura, insa au hotarat sa nu impuna noi sanctiuni impotriva Moscovei pentru capturarea luna trecuta de catre Rusia a trei nave ucrainene si retinerea echipajului acestora in Marea Neagra Consiliul a anuntat ca a adoptat in unanimitate decizia privind extinderea sanctiunilor, relateaza Reuters.Sanctiunile vizeaza sectoarele financiar, energetic si al apararii, iar UE conditioneaza ridicarea lor de aplicarea completa a acordurilor de la Minsk, inclusiv retragerea armamentului greu si respectarea incetarii focului in estul separatist al Ucrainei.