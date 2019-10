Rusia, posibila castigatoare a ofensivei turcesti in Siria

Ziare.

Inceputa miercuri, indelung anuntata ofensiva militara a Turciei in Siria a pus deja pe fuga sute de mii de oameni , informeaza ONU. Potrivit guvernului de la Ankara, tinta primordiala a interventiei sunt militiile kurde YPG, pe care acesta le considera "teroriste".Insa operatiunile turcesti in regiune afecteaza si interesele celorlale doua mari puteri implicate in jocul de putere din Siria: Iranul si Rusia. Nu ar fi exclus ca in actuala conjunctura, Moscova sa joace o carte castigatoare.In imaginile filmate in Siria se pot observa numeroase bombardamente, urmate de nori mari de fum, care se inalta dintre cladiri distruse, precum si numerosi oameni care fug din calea atacului. Rusia urmareste cu satisfactie invazia trupelor turcesti in Siria in cadrul acestui joc strategic intre Kremlin, Ankara si Teheran. Un joc in care este vorba despre resursele naturale, influenta si putere.Duminica, presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelara germana, Angela Merkel, au indemnat Turcia sa inceteze operatiunea impotriva fortelor kurde, care, in opinia lor, risca sa creeze o situatie umanitara de nesustinut si sa ajute Daesh (acronimul arab al Statului Islamic, SI) sa reapara.Duminica, in a cincea zi asaltului, fortele turce si aliatii lor locali au patruns adanc in Siria, fiind pe cale sa incheie prima faza a ofensivei impotriva fortelor kurde, abandonate de Statele Unite, care au anuntat retragerea a aproape 1.000 de militari din nordul Siriei.Totusi, politologul moscovit Fiodor Lukianov este de parere ca ofensiva turceasca in Siria nu este atat de amenintatoare pe cat pare: "S-ar putea crede ca exista intelegeri clare in legatura cu cine si ce are permisiunea sa faca, precum si o linie rosie. Insa acestea sunt mai degraba informale, neputand fi ancorate intr-un acord scris".Expertul suspecteaza ca avem de-a face cu un joc strategic in care toata lumea a fost implicata simultan. Actorul central este Rusia, mai spune el, amintind ca regimul de la Kremlin este un sustinator al presedintelui sirian Bashar al-Assad caruia ii ofera asistenta militara impotriva rebelilor.De asemenea, Rusia are interesele sale in cadrul negocierilor de pace din capitala kazaha Astana, la care participa Turcia si Iranul. Ceea ce lipseste este insa increderea reciproca, mai explica politologul Fiodor Lukianov.El atrage atentia ca alianta "se bazeaza pe intelegerea ca niciunul dintre cele trei state nu isi poate atinge vreunul dintre obiectivele proprii fara ceilalti doi parteneri". Rusia, Turcia si Iranul au nevoie unele de celelalte pentru ca nu au incotro. Acesta este si motivul pentru care, de mai bine de doi ani, aceste tari sunt fortate sa colaboreze, mai spune specialistul.Rusia are nevoie de Turcia din ratiuni de politica externa si, nu in ultimul rand, economice. Recent, Kremlinul a livrat Ankarei baterii antiracheta de tip S400. Pe de alta parte, actuala ofensiva turceasca in Siria afecteaza interesele rusesti prin slabirea influentei lui Assad in nordul Siriei. Or, Assad este sustinut de Moscova.Cu toate acestea, criticile Rusiei la adresa Ankarei raman precaute. Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a subliniat in mai multe randuri ca trebuie evitata distrugerea unitatii Siriei. Nu cumva sa apara instabilitate, acum, cand o presupusa pace pare tangibila. Presedintele rus Vladimir Putin s-a exprimat la randul sau destul de precaut: "In nordul Siriei exista locuri in care se afla luptatori ai SI, paziti de kurzi. Avansul armatei turce ii determina pe kurzi sa fuga. Prin urmare, combatantii SI pot pur si simplu sa plece si ei".Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a invinovatit Statele Unite ca, dupa ce i-a sustinut pe kurzi, ii lasa acum pe acestia in bataia pustii. Oficialul rus a oferit sprijinul Moscovei ca mediator intre Turcia si Siria, adaugand ca Rusia va depune eforturi pentru reluarea contactelor intre Siria si organizatiile kurde neteroriste.Potrivit politologului Fiodor Lukianov, retragerea trupelor americane repreztina intr-adevar o sansa pentru Rusia si pentru liderul sirian Assad. Rusia poate juca rolul de mediator, in timp ce fortele din Orientul Mijloc se reconfigureaza.Perdantii acestei inclestari strategice sunt cei peste un milion de civili.